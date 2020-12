Zaniolo: l’affare s’ingrossa

Pochi giorni fa abbiamo annunciato per primi la notizia che Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma e della Nazionale, ha intrapreso una storia d’amore con la modella Madalina Ghenea, dodici anni più grande e con una figlia, Charlotte, nata da precedente relazione. Fin qui: nulla di male.

Ma attenzione: questa storia, in realtà, racconta un’altra storia e bisogna tornare indietro a diciassette giorni fa. Ai tempi Zaniolo era fidanzatissimo con Sarah Scaperrotta. Tra l’altro Sarah aveva posato insieme con le altre “Wags” giallorosse nel calendario benefico “Amami e basta”, idea nata da “Roma Cares” e lo slogan era “No alla violenza contro le donne”. Insieme con Sarah c’erano le mogli di Dzeko, Pellegrini, Cristante, Santon e così via.

E Sarah era la fidanzata ufficiale di Zaniolo. I due abitavano insieme in casa, in affitto, da Francesco Totti e tutto filava liscio. Anzi avevano anche un cane che avevano chiamato NISA nato dall’unione delle iniziali dei loro nomi. Perché un amore così esplode anzi implode così all’improvviso?

Nicolò Zaniolo, da Sarah a Madalina: cosa è successo?

La storia non è bellissima e non possiamo nemmeno raccontarla fino in fondo perché andremmo a sfiorare dati delicati. Di certo c’è che dalla sera alla mattina Zaniolo ha scelto di spedire fuori casa Sarah in momento, forse, delicato. Successivamente ha cambiato casa, successivamente è apparsa Madalina, successivamente questa storia avrà degli strascichi che non termineranno con una semplice nuova storia d’amore e una che finisce. Anzi stiamo parlando di una brutta storia, di una brutta pagina nella vita del Campione che speriamo, in futuro, possa splendere e non appassire. Da aggiungere c’è che nella giornata il procuratore di lui, Claudio Vigorelli, è corso dal suo assistito per capire che cosa stesse succedendo. E i punti interrogativi, sono diventati immediatamente punti esclamativi.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Nicolò Zaniolo)