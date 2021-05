No, Damiano dei Måneskin non stava assumendo cocaina agli Eurovision

Se proprio dovesse servire specificarlo – e, a quanto pare, è così – Damiano dei Måneskin non ha pippato cocaina durante la diretta della finale dell’Eurovision Contest 2021. Su Twitter, a un certo punto della serata, è comparso il cinguettio di un utente – che ora è stato cancellato – che allude al fatto che Damiano stia sniffando una striscia di cocaina in diretta televisiva. Non ci è voluto molto perché la rete si riempisse di accuse al cantante, che sono arrivate anche sotto il tweet di esultanza di Fedez per la vittoria e per l’Eurovision 2022 – che sarà in Italia, visto il risultato -. Si tratta, ovviamente, della bufala cocaina Damiano che riguarda l’Eurovision del giorno.

Un giornalista ha chiesto a Damiano se aveva sniffato cocaina

Come sottolinea Open, la bufala in questione è diventata tanto virale da arrivare alle orecchie di un giornalista svedese che è intervenuto durante la conferenza stampa. «C’è un momento in cui ti si vede, chino sul tavolo, che sembri inalare qualcosa. Online le persone stanno suggerendo che stessi sniffando cocaina. Damiano ha, giustamente, liquidato la cosa rapidamente dicendo che non fa uso di droghe e ricevendo un applauso.

Al netto del fatto che siamo in un contesto ufficiale, durante una conferenza stampa, sarebbe stato meglio non fare una domanda che ha come presupposto «le persone online stanno dicendo», dando così ulteriore visibilità a qualcosa che – palesemente, non appena si guarda il video – è una bugia. Del resto, però, almeno Damiano dei Måneskin ha avuto la possibilità di chiarire subito – con lo stile che lo contraddistingue – che non c’è assolutamente nulla di cui parlare.

Quella macchia bianca di cui tanto hanno parlato, per la cronaca, altro non è che «bicchiere rotto dal chitarrista Thomas Raggi», che ha confermato immediatamente la cosa. E c’è anche una foto a provare quanto affermato.

Bufala cocaina Damiano Måneskin, la gente ci crede

Tutto bellissimo, ma fare strisce di cocaina in diretto, mi sono passati subito 👎 — Aida Delic (@AidaDelic7) May 22, 2021

Peccato solo che, come si vede in rete, sia già troppo tardi. La bufala Damiano cocaina ha fatto il giro del web ed è atterrata anche sotto i post di esultanza di Fedez. Dall’insensato dubbio (o tentativo di fare ironia) – considerato che sono palesi sia la chiusura dei pugni per un gesto di esultanza che l’eccessiva lontananza di Damiano dal tavolo – si è giunti a una verità conclamata: «Tutto bellissimo, ma fare strisce di cocaina in diretto, mi sono passati subito».

Ma si può credere che Damiano si sia messo a sniffare cocaina di fronte a centinaia di migliaia di persone? Ma veramente penso sia ora di andare a ninna. #ESCITA #Eurovision — Ivan Buratti (@ivanburatti) May 22, 2021

Vedendosi porre una domanda del genere in diretta, comunque, il gruppo ha deciso di chiudere la questione con una storia sul profilo ufficiale: «Siamo scioccati rispetto a quanto viene detto da alcune persone su Damiano che farebbe uso di sostanza. Siamo davvero contro ogni tipo di droga e non prendiamo mai cocaina. Siamo pronti a fare un test», hanno scritto. Dovendosi preoccupare – in un momento di gioia – di una questione che sarebbe stato meglio cadesse nell’oblio e non avesse credito da parte di un giornalista.