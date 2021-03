No, Lucia Borgonzoni non ha fatto copia&incolla da Wikipedia per parlare di Leonardo da Vinci

Da qualche ora, anche sui social, si sta parlando della nuova rubrica social di Lucia Borgonzoni dall’emblematico titolo “Prima l’italiano“. Evitiamo di commentare la scelta del nome scelto dalla senatrice della Lega, ma concentriamoci sulla bufala che sta circolando in queste ore: secondo alcune narrazioni, parlando di Leonardo da Vinci, l’ex candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna avrebbe fatto copia&incolla da Wikipedia. La realtà è ben diversa e si tratta di un concetto molto forzato. Vi spieghiamo il perché.

Questo il video pubblicato da Lucia Borgonzoni sulla sua bacheca Facebook sabato, intorno alle 13.

La senatrice della Lega fa riferimento al look di Leonardo da Vinci: «Nell’età matura Leonardo continuava a portare i capelli lunghi sulle spalle, cosa completamente atipica in quel tempo dove quasi tutti li tagliavano corti e indossava una veste corta fino alle ginocchia, cosa che non era sicuramente abituale nelle persone di una certa età». Ed è esattamente così, come riportano anche alcune opere d’arte che raffiguravano (e raffigurano) il genio italiano.

Lucia Borgonzoni non ha fatto copia&incolla da Wikipedia per parlare di Leonardo

Queste parole, secondo alcuni, sono un copia&incolla da Wikipedia. Ma è veramente così? Andiamo a leggere cosa scrive l’enciclopedia (collaborativa) online nella pagina dedicata alla “Vita personale di Leonardo da Vinci” alla sezione “Caratteristiche fisiche”.

«I ritratti indicano che, avanti con gli anni, teneva i capelli lunghi e fluenti cadenti sulle spalle, questo in un tempo in cui la maggior parte degli uomini li teneva tagliati corti […] Il suo abbigliamento viene descritto più volte come essere insolito, originale nella scelta di colori vivaci, e in un momento in cui gli uomini maturi indossavano vesti lunghe e severe l’abbigliamento preferito da Leonardo era quello costituito da una tunica corta e flessibile, del tipo di quelle indossate dai giovanotti».

Il concetto, dunque, è molto simile. Ma non si può assolutamente parlare di copia&incolla. Per tanti motivi: il primo è dato dal fatto che il concetto sia stato espresso utilizzando termini differenti; il secondo, invece, riguarda proprio le fonti utilizzate. È ovvio – e dovrebbe essere una norma – che si prenda spunto da un’enciclopedia (che, tra l’altro, prende spunto da altre testimonianze certificate in altri testi) per parlare di un determinato tema o personaggio.

Nessuna modifica recente sull’enciclopedia

Qualcuno potrebbe anche pensare – ma qui siamo al limite del complotto – che la pagina Wikipedia sia stata modificata dopo il post della senatrice leghista al fine di non far scoprire il copia&incolla. Ma anche la pagina che indica tutte le modifiche alla pagina del sito smentisce questa forzata ricostruzione. Forse bisognerebbe sottolineare altri aspetti della vita di Leonardo da Vinci, ovviamente non sottolineati da Lucia Borgonzoni perché non in linea con gli ideali del suo partito. A buon intenditor, poche parole.

