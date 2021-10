Google Maps sempre più green: mostrerà il percorso a più basso contenuto di carbonio

L'iniziativa potrebbe far risparmiare 1 milione di tonnellate di anidride carbonica in un anno

Google Maps sarà presto più green, poiché mostrerà il percorso a più basso contenuto di carbonio per quanto riguarda i viaggi in auto.

La nuova strada di Google Maps

Secondo quanto riportato dal Guardian, il CEO di Google Sundar Pichai ha detto che l’iniziativa di mostrare agli utenti il percorso a più basso contenuto di carbonio potrebbe far risparmiare un milione di tonnellate di anidride carbonica in un anno, l’equivalente di 200 mila automobili in meno sulla strada. La scelta da parte di Google si pone nell’ambito delle nuove politiche ecologiche della società e tali politiche sono state applicate anche a Google Maps, dato che – come ha ricordato Pichai – «viaggiare in auto è una delle scelte a più alta intensità di carbonio che le persone fanno quotidianamente».

In che modo gli automobilisti saranno in grado di visualizzare il percorso più ecologico? Laddove i tempi di viaggio comparabili saranno più o meno gli stessi, Google Maps sceglierà l’opzione con le minori emissioni di CO2 e nella creazione del percorso, l’app prenderà in considerazione fattori come il traffico e le pendenze della strada. Il nuovo prodotto viene lanciato oggi negli Stati Uniti, mentre in Europa il prossimo anno.

Google annuncia novità green

La società ha annunciato altre iniziative, come l’inserimento di informazioni sulle emissioni sul suo motore di ricerca delle tariffe aeree, Google Flights. Da mercoledì, gli utenti di tutto il mondo saranno in grado di vedere le emissioni di carbonio per posto per ogni volo e le opzioni di volo a basse emissioni di carbonio. In più, le ricerche degli hotel includeranno anche informazioni sugli sforzi di sostenibilità degli hotel.

Google ha anche rivelato le modifiche alle ricerche sugli elettrodomestici: quando gli utenti cercheranno dispositivi ad alto consumo energetico come lavastoviglie o scaldabagni, i suggerimenti nella sua scheda aiuteranno a guidare gli acquirenti verso opzioni più sostenibili. Per il CEO di Google il cambiamento climatico «non è più una minaccia lontana» e ha sottolineato come «in tutto il mondo, gli incendi, le inondazioni e altri fenomeni meteorologici estremi stiano continuando a colpire la nostra salute, le nostre economie e il nostro futuro».