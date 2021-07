Come evitare gli assembramenti sui mezzi lo dice il nuovo aggiornamento di Google Maps

Google Maps sta lanciando una serie di nuove funzionalità tra cui quella per monitorare in tempo reale l'affollamento su treni, autobus e metropolitane

Gli ultimi aggiornamenti di Google Maps permettono di monitorare l’affollamento dei mezzi di trasporto pubblico in tempo reale. Una vera e propria rivoluzione, quella messa in atto da Maps, che sicuramente troverà ampio spazio nel mondo nuovo che stiamo creando. Un mondo in cui, a prescindere da tutto, il distanziamento deve ancora rimanere una priorità per via della pandemia da coronavirus. L’aggiornamento per monitorare l’affollamento mezzi Maps, in particolare, riguarda treni, metro e autobus.

Oltre a questa nuova funzionalità, Google aggiunge anche altri elementi alla sezione Timeline di Maps su Android. Ci sarà “Insights”, una nuova scheda che mostra tempi e distanza percorsa utilizzando diversi mezzi di trasporto così come i luoghi che sono stati visitati. In più si aggiunge la funzionalità “Viaggi”, che aggrega tutti i luoghi visitati permettendo anche di esportarli come lista e condividerli con gli altri come consigli di viaggio. Tutte queste nuove funzionalità – e la relativa raccolta dati – sono disattivabili disabilitando la Cronologia delle posizioni sullo smartphone.

Come funziona l’aggiornamento per monitorare l’affollamento mezzi pubblici Maps

Questa nuova funzione è frutto della collaborazione di Google con oltre 10 mila agenzie di transito in più di cento paesi. Le nuove funzionalità di Maps permetteranno di capire quanti posti liberi ci sono sui mezzi di trasporto pubblico e quali siano i punti meno affollati a seconda che si tratti di autobus, treni o metropolitane.

L’affollamento dei mezzi pubblici dovrebbe essere visualizzato direttamente nella schermata che indica il percorso di Maps che si sta seguendo con un indicatore colorato “Live” e alla scritta: “più affollata del solito” o “non troppo affollata”. Per quanto riguarda i treni, invece, verranno visualizzati i numeri dei vagoni che sono – in quel momento – meno affollati.

Indubbiamente una novità di cui, in questo momento, abbiamo bisogno. Google Maps è l’applicazione per tracciare i percorsi e di navigazione più diffusa al mondo e questa integrazione farà comodo a moltissime persone: tutti potranno evitare gli assembramenti e disporsi in maniera da rispettare il distanziamento ancor prima di salire sul mezzo o, viceversa, sapere in anticipo che il bus o la metro che stanno arrivando sono troppi pieni per essere presi.