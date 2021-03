Live View di Maps arriva anche per gli ambienti interni come aeroporti e centri commerciali

Google ha annunciato una serie di novità e di migliorie che verranno apportare a Maps prossimamente (in alcune parti del mondo sono già o saranno presto disponibili, per altri luoghi non si sa ancora il quando). La più rilevante e attesa è senza dubbio Live View Maps per interni, utilissima per orientarsi negli ambienti al chiuso. In particolare la miglioria riguarderà ambienti come aeroporti, stazioni di trasporto pubblico e centri commerciali. Tra le altre novità annunciate segnaliamo anche le informazioni sulla qualità dell’aria e suggerimenti per seguire percorsi ecologici.

LEGGI ANCHE >>> Google Maps consentirà agli utenti di disegnare le strade mancanti

Come funziona Live View Maps ambienti interni

A good map gets you where you’re going. A great map pushes the boundaries of what a map can do. From eco-friendly routes to live weather, learn about what’s next for Google Maps → https://t.co/C77e6DQg24 pic.twitter.com/FxfLiKmwxk — Google Maps (@googlemaps) March 30, 2021

Prima di chiarire come funziona Live View Maps per gli ambienti interni e cosa permetterà di fare parliamo del suo arrivo nel nostro paese: non è ancora dato sapere quando Live View Maps interni – né le altre novità annunciate – saranno disponibili in Italia. Live View Maps esiste da almeno un paio di anni per esterni e permette di orientarsi meglio soprattutto quando si cammina. Inquadrare lo spazio davanti a sé vedendo comparire frecce e indicazioni per la meta che si sta cercando è sicuramente utilissimo all’esterno e lo sarà ancora di più quando sarà disponibile per gli interni di aeroporti, stazioni e centri commerciali.

Per ora la funzionalità è stata resa disponibile in alcuni centri commerciali di Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco, San Jose e Seattle. Nei prossimi mesi le indicazioni per interni di Live View saranno rese disponibili per stazioni, aeroporti e centri commerciali già selezionati di Tokyo e Zurigo. Per tute le altre città occorrerà aspettare ma la società ha affermato che sono «in arrivo».

Le altre novità aggiornamento Goole Maps

Tra le altre novità presenti su Google Maps ci saranno nuove informazioni meteo sulla qualità dell’aria (in arrivo in esclusiva per Australia, India e Stati Uniti, almeno per ora). In particolare verrà segnalata anche la situazione relativa agli incendi. Ci sarà anche la possibilità di impostare un percorso scegliendo il percorso che impatta meno sull’ambiente (per ora disponibile solo negli Usa in prova). Un’altra interessante funzionalità integrata per gli statunitensi sarà la segnalazione dei punti di vendita nei quali è possibile ritirare la spesa all’esterno e quelli che la portano a domicilio.