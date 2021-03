No, Google non ha oscurato il Canale di Suez per proteggere Clinton o mascherare chissà quale assurdo legame

No, Google non sta oscurando il canale di Suez. L’uscita brillante dei complottisti di oggi è quella del canale di Suez volutamente oscurato da Google perché “non cielo dicono” e perché la nave Ever Given sarebbe di proprietà di Clinton. Ma andiamo con ordine: è della scorsa notte (in Italia) la notizia che Ever Given, la nave bloccata nel Canale di Suez che ha paralizzato la navigazione per quasi una settimana. Da martedì scorso, infatti, l’enorme imbarcazione di 400 metri è stata incagliata in diagonale ostruendo in toto i 300 metri di larghezza di uno dei canali più trafficati al mondo – con tutte le conseguenze del caso -. Sono oltre 400 le navi rimaste bloccate e il prezzo del petrolio, che ora sta già calando, era salito alle stelle. Se nella vita reale siamo sulla via della risoluzione, il mondo dei complottisti invece si agita.

La bufala del Canale di Suez oscurato da Google

Come riporta Bufale.net, in rete sta girando la fotografia del Canale si Suez parzialmente oscurato. Foto che i complottisti di tutto il mondo non si sono fatti sfuggire, gridando immediatamente al complotto: «Questo è il Canale di Suez ovviamente ha qualcosa da nascondere Google visto che hanno oscurato le immagini,la cosa assurda è la dichiarazione ufficiale dove si da la colpa al vento di aver messo una nave cargo di 400m di traverso!! Sarei curioso di sapere cosa contengono quei container riconducili alla fondazione Clinton». Ovviamente le “prove” della proprietà dei Clinton sono assurde, frutto di contorti giri di pensiero che accusano Google di aver censurato retroattivamente le immagini del canale.

Perché l’immagine del Canale di Suez oscurata?

La spiegazione di questa fotografia del Canale di Suez, in realtà, è semplicissima. Basta guardare la data in cui è stata scattata la foto, che è nel 2021 ma non nella giornata di ieri. La porzione di canale scura, in sostanza, è stata ritratta in un momento in cui c’era poca luce e sicuramente non nella giornata di ieri. Le immagini presenti su Google Earth, infatti, non vengono aggiornate quotidianamente poiché non sarebbe possibile e Google Earth stesso lo spiega: «Google Earth non fornisce immagini dal vivo, quindi non è possibile ingrandire la posizione corrente e salutare la fotocamera. Invece, crea un’intera immagine della Terra mettendo insieme milioni di immagini statiche». Quello che vediamo quando impostiamo la visione con Google Earth, quindi, è frutto di moltissime immagini statiche insieme scattate in momenti diversi – raccolte anche da terze parti -.

