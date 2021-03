Google Maps consentirà agli utenti di disegnare le strade mancanti

Sarà capitato a molti di impostare un indirizzo su Google Maps e fare un lungo giro per raggiungere la propria destinazione. Poi, quando si arriva sul posto indicato, ci si accorge dell’esistenza di una strada non segnalata che avrebbe potuto far risparmiare tempo, chilometri e carburante. Perché le mappe vengono aggiornate con grande frequenza, ma a volte l’evoluzione stradale e dalla toponomastica viaggia a ritmi più veloci. Ma ora è stata introdotta una novità che permette agli utenti di prender parte al percorso di creazione di itinerari: con Google Maps disegna strada mancante, gli utenti avranno un ruolo attivo nell’aggiornamento delle mappe.

LEGGI ANCHE > Google Maps mostrerà anche i percorsi per disabili

La nuova funzione è molto semplice e Google ha pubblicato un video sul proprio canale Youtube per mostrare agli utenti i passi da compiere per aiutare a mantenere un aggiornamento completo e continuo delle strade di tutto il mondo.

Pochi passaggi, ben definiti: con Google Maps disegna strada mancante, gli utenti si metteranno a disposizione degli altri utenti, dando anche una mano alla stessa Google che, ovviamente, verificherà prima di approvare le modifiche.

Google Maps disegna strada mancante, la novità nella versione desktop

«Abbiamo semplificato la segnalazione dei cambiamenti stradali con un nuovo e coinvolgente strumento desktop per la modifica delle strade. Quando vedi una strada mancante su maps.google.com, fai semplicemente clic sul pulsante del menu laterale, vai a “Modifica la mappa” e seleziona “Strada mancante”. Ora il potere di mappare è nelle tue mani – si legge nell’ultimo aggiornamento del Blog di Google -. Aggiungi strade mancanti tracciando linee, rinomina rapidamente le strade, cambia il senso di marcia delle strade, riallinea o elimina le strade non corrette. Puoi anche farci sapere se una strada è chiusa con dettagli come date, motivi e indicazioni stradali. Per assicurarci che i suggerimenti e che le modifiche siano accurate, esamineremo gli aggiornamenti stradali prima di pubblicarli». Questa nuova funzionalità sarà disponibile nei prossimi mesi per 80 Paesi di tutto il mondo.