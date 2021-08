I “No green pass” si sono creati la loro mappa di locali che non chiedono la certificazione

Da oggi è entrata in vigore la famosa estensione del Green Pass per accedere nei locali al chiuso (ristoranti, bar e pub), ma anche ai musei, cinema ed eventi. La mossa studiata dal governo per tentare di contenere la nuova ondata pandemica da variante delta è diventata effettiva con la decisione del Consiglio dei Ministri di qualche settimana fa, ma le proteste non si sono mai fermate. Una mobilitazione che, come al solito, è partita dalla rete con i gruppi Telegram che stanno spopolando. Ed è lì che è stata diffusa una mappa – creata ad arte – dei ristoranti no Green Pass sparsi su tutto il territorio.

LEGGI ANCHE > Dire «non ho con me il green pass» non vi consentirà di aggirare l’obbligo

Non diremo il nome del gruppo e non posteremo la mappa interattiva creata grazie alla funzione “My maps” di Google, in quanto al suo interno sono riportati i nomi di questi locali che – occorre ribadirlo – stanno violando una disposizione decisa dal governo. Sta di fatto che possiamo descrivere la situazione con la frase che accompagna questo elenco sparso lungo tutto lo Stivale: «Attività che obbediscono alla Costituzione esercitando il proprio diritto al lavoro e che non accettano limitazioni non giustificate».

Ristoranti no Green Pass, su Telegram la mappa dei locali

In realtà, occorre ribadirlo, il Green Pass (e la sua successiva estensione) è nato proprio per evitare e scongiurare una possibile (nuova) chiusura delle attività ristorative e commerciali. Sostenere di “obbedire alla Costituzione” citando solamente il “diritto al lavoro” è la classica informazione parziale che non racconta la vera verità. Perché si tralascia il diritto alla salute nella gerarchia dei principi inseriti all’interno della nostra Carta fondamentale. Oltretutto, occorre sottolinearlo, quella mappa sui ristoranti no Green Pass si basa solamente su segnalazioni sparse e che potrebbero essere del tutto false, visto che l’effettiva entrata in vigore del provvedimento è appena giunta.