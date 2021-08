Dire «non ho con me il green pass» non vi consentirà di aggirare l’obbligo

Non sarà green pass, ma sarà un gran spass vedere la reazione del ristoratore o del responsabile della vostra palestra quando cercherete di utilizzare una di queste dieci scuse contro il green pass che si sono diffuse rapidamente su WhatsApp e che – secondo il fantomatico autore del messaggio – dovrebbero permettervi di superare l’ostacolo dell’esibizione del QRcode dal 6 agosto per accedere ad alcuni servizi. Facciamo un ripassino: da domani il certificato verde (che si può ottenere sia con la vaccinazione, sia con la guarigione dal Covid-19, sia con un tampone negativo nelle 48 ore precedenti) servirà per poter accedere a bar o ristoranti al chiuso (con consumazione al tavolo), al museo, nei luoghi di cultura, in palestra, in piscine e centri benessere sempre al chiuso. All’aperto, invece, servirà per accedere a congressi, fiere, eventi sportivi, concerti e spettacoli. Attraverso l’app Verifica19, gli stessi esercenti potranno controllare la validità del green pass: contravvenire a queste poche regole potrebbe comportare una multa da 400 euro per i cittadini e la chiusura dell’attività da uno a dieci giorni per chi non eseguirà il controllo.

Dieci scuse contro il green pass, il messaggio virale su WhatsApp

Il messaggio virale su WhatsApp contiene queste dieci “regole” per consigliare ai cittadini come evitare l’esibizione del green pass:

I lavoratori non hanno l’obbligo della vaccinazione; Il Gestore non può conservare i dati di chi è in possesso del Green Pass; Potete dire al gestore solo questo: “IO NON HO IL GREEN PASS” senza scendere nei particolari del vaccino; Il GESTORE non è tenuto a conservare i dati, per cui potete dire “sono tutti in regola”; Le Forze dell’Ordine non possono chiedervi il Green Pass; Non esiste multa per i clienti; La sanzione per il gestore sarebbe: chiusura dopo tre contestazioni avvenute in 3 giorni diversi, da un minimo di 400 a un massimo di 1000 euro. Solitamente viene applicata la misura minima; Non esiste il registro dei RICHIAMI; In maniera di illeciti amministrativi si può mentire; Nel caso il cui il gestore non vi permetta l’accesso, chiamate immediatamente le forze dell’ordine per contestare l’illecito subito

Come è facile osservare, la quasi totalità di queste affermazioni è falsa. Impossibile pensare di poter trovare la scusa io non ho il green pass per evitare un controllo da parte del gestore di un locale che, a questo punto, rischierebbe – oltre che una multa – anche una chiusura più o meno prolungata del suo locale. Impossibile sostenere che non esistano multe per i clienti o che le forze dell’ordine non possano chiedere il green pass (le forze dell’ordine sono tra i soggetti autorizzati alla richiesta, ai sensi del DPCM 17.06.2021. Sono artifici retorici i riferimenti al “registro richiami” o alla conservazione dei dati dei clienti. La chicca è senz’altro il suggerimento di chiamare le forze dell’ordine per contestare l’illecito, dal momento che si tratterebbe di una vera e propria pratica autolesionistica (che, verosimilmente, comporterebbe l’applicazione di una sanzione).

Si tratta palesemente di un decalogo bufala, diffuso in ambienti no-vax (notate il continuo riferimento al vaccino, anche laddove non ce ne sarebbe stato bisogno) e che contribuisce a creare confusione in un momento estremamente delicato per la lotta ai contagi.