La potenziale utilità del Green Pass per il tracciamento

Si torna a parlare dell’importanza del tracciamento e a farlo è il portavoce del comitato tecnico scientifico Silvio Brusaferro. Stavolta legandola al Green Pass. La certificazione verde che sta sconvolgendo l’Italia, tra manifestazioni violente in piazza e forti espressioni di odio social, torna utile per il tracciamento. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) nel corso di un intervento webinar promosso dall’Osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia ‘L’Italia dei vaccini’ ha scelto sottolineare il ruolo potenziale del tracciamento con Green Pass.

Il tracciamento con Green Pass ha del potenziale

Con i casi relativamente sotto controllo ma in risalita rispetto alle scorse settimane, si torna a parlare del tracciamento e di come effettuarlo nella maniera più efficace possibile. Tracciamento per il quale la certificazione verde potrebbe essere senz’altro utile. «Questo tema è sicuramente importante, assieme alla capacità di ‘quarantenare’ coloro che sono stati esposti o sono a rischio – sottolinea Brusaferro – è il primo pilastro nel controllo di un’epidemia».

La combo tracciamento con Green Pass e vaccino potrebbe essere « lo strumento principe grazie al quale possiamo essere ottimisti rispetto al controllo della circolazione». Si tratta di «una potenzialità che dobbiamo cercare di esplorare». Mentre nel mondo le aziende stabiliscono che per tornare a lavorare in presenza la prova della vaccinazione è necessaria – come ha fatto il Washington Post – in Italia le persone scendono in piazza per protestare contro la misura e si fanno le prime, timide ipotesi sul Green Pass obbligatorio per lavorare.

Anche Sileri oggi ha sottolineato che il Green Pass è «un mezzo per non tornare a chiudere mai più». Mezzo che, appunto, «va valutato con attenzione» quando si parla di renderlo obbligatorio in ambito lavorativo per non correre rischi.