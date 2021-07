Non postare il selfie del vaccino darà davvero l’illusione ai followers della Meloni che non se lo sia fatto?

Quando i politici vi dicono di voler mostrare, attraverso i social, solo la realtà dei fatti, state molto attenti a prendere per buona al 100% questa affermazione. Nel pomeriggio, si è diffusa la notizia di Giorgia Meloni vaccinata: la leader di Fratelli d’Italia, questa mattina, ha ricevuto la prima dose nell’hub dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Tuttavia, nel primo pomeriggio – potremmo essere smentiti da un momento all’altro, ma per ora la situazione è questa -, i social della leader di Fratelli d’Italia non ha ancora mostrato ai followers l’immagine dell’avvenuta vaccinazione. Quasi come a far valere un principio: se non viene pubblicata sui social, allora non è mai esistita.

Meloni vaccinata, ma senza foto sui social network

Probabilmente, Giorgia Meloni vuole evitare quanto accaduto a Salvini. Il leader della Lega, senza essere particolarmente esplicito, si è mostrato sui social con il green pass sul tavolino mentre, sorridendo, prendeva un caffè. I commenti a corredo di quell’immagine non erano stati affatto lusinghieri. Per diversi mesi, il leader del Carroccio – come la stessa Giorgia Meloni, del resto – aveva strizzato l’occhio all’elettorato scettico nei confronti del vaccino e, di conseguenza, nei confronti del green pass. Il fatto di aver ricevuto la prima dose è stato percepito, da quello stesso elettorato, come una sorta di tradimento dei principi fino a quel momento portati avanti dalla sua propaganda, sui social e non solo.

Tuttavia, la notizia della vaccinazione di Giorgia Meloni è trapelata lo stesso attraverso i canali di stampa tradizionali. È stata l’agenzia Adnkronos a dare notizia della somministrazione della prima dose, in seguito alla comunicazione dello staff della leader di Fratelli d’Italia, che ha anche riportato che la Meloni aveva prenotato la vaccinazione già nel mese di giugno ma che poi, per impegni di natura politica, era stata costretta a rinviare il suo appuntamento.

Le immagini sui social, però, non ci sono. La riflessione è amara: nella società dove la rappresentazione conta più della realtà sembra essere avvalorata la tesi secondo cui nulla esiste se prima non viene effettivamente pubblicato sui social network. E viceversa. È lo schema, del resto, che ha alimentato la propaganda politica attraverso Facebook e Twitter negli ultimi 7 anni almeno e che ha reso il dibattito pubblico appiattito verso il basso, verso l’urlo via social, verso l’immagine d’impatto. O verso silenzi che – come in questo caso – sono significativi. Basterà non pubblicare la foto della vaccinazione per dare l’illusione all’elettore di Giorgia Meloni contrario al vaccino che questa cosa non sia mai avvenuta?