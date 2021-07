Abbiamo provato a navigare sul sito di Giorgia Meloni ma ci dice che non è sicuro

Chi prova a visitare la pagina ufficiale di leader di Fratelli d’Italia, ovvero il suo sito dedicato con tutte le info sul suo conto, si troverà davanti all’impossibilità di accedere – o meglio – con la possibilità di farlo a suo rischio e pericolo. Le ragioni che stanno dietro il messaggio “La connessione non è privata” che compare provando ad accedere al sito Giorgia Meloni è spiegata appena sotto: “Gli utenti malintenzionati potrebbero provare a carpire le tue informazioni da www.giorgiameloni.it (ad esempio, password, messaggi o carte di credito)”.

Per capire cosa significa spieghiamo, in maniera semplificata, che cos’è questo certificato e cosa potrebbe comportare l’accesso al sito di Giorgia Meloni, che comunque può essere effettuato cliccando sul pulsante “Avanzate”.

Il certificato del dominio di giorgiameloni.it scaduto

Ogni sito, per assicurare una comunicazione sicura e privata, deve avere un certificato di dominio valido. Il documento elettronico, fornito e rinnovato da un’authority, deve sempre essere “esibito” – informaticamente parlando – affinché ci sia l’attestazione che il sito visitato sia effettivamente quello (in questo caso la pagina ufficiale della Meloni) e non un altro.

Il certificato, in sostanza, garantisce che il transito dei dati personali criptati che avviene nella navigazione è privato. Nel caso della pagina di Giorgia Meloni, navigando, ci si accorge che c’è la possibilità di lasciare la propria mail per ricevere aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni del blog.

Cosa succede sul sito Giorgia Meloni da due giorni a questa parte

Come si vede andando sul sito, “Il certificato è scaduto o non è ancora valido” da due giorni, ovvero dal 13 luglio 2021. La navigazione sul sito, con l’autorizzazione di chi vuole accedere, può continuare ma si ipotizza un rischio, ovvero che i dati del navigante vengano intercettati da altri. Quello che potrebbe essere accaduto – rimanendo nel campo dell’ipotesi – è che l’authority del sito di Giorgia Meloni non preveda un servizio di aggiornamento automatico, e che quindi il certificato sia scaduto per questo.

In alternativa è possibile anche che dietro ci sia un atto di distrazione umano, ovvero una mancanza di cura da parte dello staff che gestisce la pagina ufficiale della Meloni. Mancata attenzione che va avanti da due giorni. Le ragioni che ci sono dietro questa situazione le sanno solo la Meloni e i suoi, ovviamente, ma il dato di fatto è che chiunque provi ad accedere al sito dal 13 luglio a oggi si trova di fronte un messaggio che afferma che il sito di Giorgia Meloni potrebbe non essere sicuro per quanto riguarda la protezione dei dati forniti.