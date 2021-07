Giorgia Meloni cancella il tweet sui vaccini del 2018 ma tanto gli screen sono ovunque

C’è stato un tempo, neanche lontano, in cui Giorgia Meloni era pro vaccini. Gli screen dei tweet Meloni vaccini stanno girando per tutta la rete da ieri. «Sui vaccini occorre avere l’umiltà di affidarsi alla comunità scientifica, è un tema che non va affrontato a livello ideologico, lasciamo stabilire a chi ha competenze quali siano i vaccini necessari e obbligatori» è parte di quello che la leader di Fratelli d’Italia – come evidente dagli screen dei tweet – scriveva appena tre anni fa.

Ancora, il 19 giugno 2018, Meloni provocava sui vaccini tirando in causa i Rom (tweet, questo, che è ancora reperibile online): «Se non faccio i vaccini mi denunciano. Scusate si può fare per tutti?». Posizioni che sono lontane, lontanissime da quelle di Giorgia Meloni oggi che – a quanto dicono le sue bacheche social – sta facendo di tutto per far leva su coloro che alla comunità scientifica non vogliono affidarsi e che quella del vaccino anti Covid la sta rendendo una battaglia ideologica a tutti gli effetti.

Meloni vaccini, il tweet screenshottato che ora non esiste più

La #Meloni (chi per lei) che passa le giornate intere a cancellare i propri tweet vecchi su #vaccini e #Greenpass perché ha paura di perdere voti per poi schierarsi contro il #GreenpassObbligatorio è pura poesia.

La solita coerenza di destra che scade in una bulimia dei voti pic.twitter.com/wTQC3SZR4j — Davide Aprilini (@TheOzymandhias) July 15, 2021

Ebbene sì, se si va a cercare il testo del primo dei due tweet nello specifico non se ne trova più traccia. O meglio, si trova traccia del fatto che sia stato cancellato. Basta inserire su Google stringhe del testo dei cinguetti per trovare il link diretto a Twitter e scoprire che “Questo tweet non è più disponibile”. Peccato solo che lo siano mille e mille screen che, ancora di più perché Giorgia Meloni e il suo team lo hanno cancellato, stanno continuando a fare il giro del web.

L’ennesima prova della facile strumentalizzazione che la politica e soprattutto certe fazioni fanno su qualsiasi tematica, anche quelle che riguardano la salute pubblica. Soprattutto quando, tre anni dopo, essere a favore delle vaccinazioni viene rivendicato solamente per i Rom – considerato che, come rintracciabile in rete, quel tweet è rimasto al suo posto -.