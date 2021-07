Nei dissidi interni a Libero, anche la Meloni se la prende con Sallusti

Come se già non ci fossero abbastanza problemi. Ad aggiungersi alla settimana di fuoco di Alessandro Sallusti – che da qualche giorno è il nuovo direttore di Libero – arriva anche la lettera piccata di Giorgia Meloni. Già nei giorni scorsi, Sallusti ha dovuto affrontare lo sfogo del fondatore del quotidiano, Vittorio Feltri, che ha fatto una lunga lista di probabili licenziamenti interni alla redazione (i giornalisti che hanno fino a questo momento caratterizzato la linea oltranzista della pubblicazione) e ha manifestato il proprio disagio di “padre nobile” di fronte alla svolta impressa dalla nuova direzione di Libero. Oggi arriva anche la lettera di Giorgia Meloni contro Sallusti a gettare altra benzina sul fuoco sul fronte dei dissidi interni.

Meloni contro Sallusti in una lettera a Libero

La leader di Fratelli d’Italia non ha apprezzato le parole di Sallusti – espresse in un suo editoriale – attraverso cui veniva criticata per la sua replica piccata a Ernesto Galli della Loggia che, sul Corriere della Sera, aveva chiesto al partito della Meloni (accreditato dai sondaggi come il primo partito per consensi in Italia) di fare i conti con gli appoggi – soprattutto nel corso di eventi pubblici – di movimenti come Forza Nuova e Casapound. Giorgia Meloni aveva replicato, chiedendosi perché – in nome della democrazia – avrebbe dovuto «manganellare i fascisti». Una posizione che non era piaciuta a Sallusti che aveva accusato lei e Matteo Salvini di sudditanza psicologica nei confronti degli intellettuali di sinistra.

Giorgia Meloni non ha perso occasione di rivolgere una lettera piccata al direttore di Libero che, adesso, ha un’altra gatta da pelare. La lettera ha un richiamo in prima pagina e prosegue a pagina 7 del quotidiano: la leader di Fratelli d’Italia si dice colpita e sorpresa dalle parole di Sallusti. Inoltre, il post scriptum è al vetriolo: Meloni lancia una frecciatina a Sallusti per aver pubblicato i nomi dei finanziatori di Fratelli d’Italia, sottolineando come la stessa operazione sia stata fatta anche dal Fatto Quotidiano e chiedendo la stessa solerzia anche per altri movimenti politici.

L’aria pesante che si respira a Libero dopo l’arrivo di Alessandro Sallusti si evince anche dalla caustica risposta del direttore alla leader di Fratelli d’Italia: «Ho capito, come non detto. Lunga vita al Corriere e a Galli della Loggia. Crepino Libero e Sallusti. Contenti voi…».