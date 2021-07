I no vax su Telegram e la lista di attività che chiedono il Green Pass da bombardare di recensioni negative

Su un gruppo Telegram di no vax e no Green Pass che conta quasi 31 mila iscritti i membri si stanno organizzando per compilare una vera e propria “Lista di attività che chiedono il Green Pass” per riempirle di recensioni negative e danneggiarle. Questa lista attività Green Pass Telegram viene aggiornata grazie al contributo di tutti i membri del gruppo cui viene chiesto prima di segnalare tutti i posti che conoscono e le relative pagine social che stanno chiedendo il Green Pass ai clienti e poi di scatenare una tempesta di recensioni negative per danneggiarne la reputazione e farle fallire.

La lista di attività Green Pass Telegram che i no vax vogliono bombardare di recensioni negative

I no-vax grandi paladini della democrazia stanno creando liste di ristoranti che chiedono il green pass per poi investirli di recensioni negative. Mi auguro che l’associazione ristoratori agisca legalmente contro questi delinquenti. pic.twitter.com/wRCZI4vS0y — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 29, 2021



A segnalarlo è Selvaggia Lucarelli sui suoi profili social, pubblicando uno screen. «I no-vax grandi paladini della democrazia stanno creando liste di ristoranti che chiedono il green pass per poi investirli di recensioni negative», ha fatto presente la Lucarelli tramite il suo profilo Twitter, appellandosi all’intervento dell’associazione ristoratori perché persegua legalmente quelli che non esita a definire delinquenti.

Un’azione di squadrismo social

Andando a verificare su Telegram, effettivamente, nel gruppo in questione l’invito è a creare una lista di attività commerciali che vengono definite «naziste» inserendo «riferimenti a cosa hanno fatto con link diretti, immagini, dettagli e poi contatti link recensioni ecc». Lo scopo, come precisato sotto, è farli fallire. A rispondere sono state – attualmente – settanta persone.

Commento dopo commento sta prendendo vita una lista di locali con le relative pagine social, i fatti di cronaca che li riguardano, la localizzazione, le pagine per le recensioni. C’è chi utilizza toni aggressivi – come quelli delle citazioni fatte nel paragrafo precedente – e chi invita a «fare una recensione di disapprovazione nei confronti delle loro politiche. No insulti o minacce».

Ad essere prese di mira sono anche attività del calibro di Gardaland e Aquafan e alcuni utenti hanno iniziato a mandare gli screen dei commenti negativi che stanno lasciando in queste ore. Oltre ai locali e ai parchi di divertimento sono presenti anche hotel e musei – e la lista si sta allungando – tutti rei, secondo gli utenti, di discriminare chi non si fa il vaccino.

I commenti negativi a Gardaland e Aquafan per il Green Pass

Scrivendo questo articolo siamo andati a controllare cosa sta succedendo alle recensioni di realtà come quelle di Gardaland e Aquafan. Come si vede dagli screen, la tempesta di commenti negativi è cominciata – tutti fatti di recente -. C’è chi si limita a mettere una stella, chi critica le code e chi, invece, si espone parlando del Green Pass e della richiesta che vogliono contestare.

Tra le recensioni negative ne spunta anche una di colui che dice di essere un dipendente del parco. Dipendente che, come si vede, si scaglia contro il governo.

La situazione per l’Aquafan di Riccione non è differente.