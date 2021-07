Cosa ha detto veramente Fauci sui vaccinati che contagiano

Ci risiamo. Dopo la bufala sui tamponi ritirati in Usa perché non in grado di distinguere il virus Covid da quello dell’influenza, ne arriva un’altra della stessa proporzione e che è destinata a durare. Le parole di Anthony Fauci sui vaccinati contagiosi sono state prese e decontestualizzate rispetto a un discorso molto più ampio. Il risultato? Vaccinati e non vaccinati hanno la stessa carica virale se vengono contagiati dalla variante Delta del coronavirus. Un’altra convinzione che si sta diffondendo negli ambienti no vax con il solo scopo di continuare a dare contro ai vaccini, sostenendo che quindi non servirebbero a nulla.

Sui social, ovviamente, sono moltissimi quelli che stanno sfruttando la decontestualizzazione: troviamo gli utenti no vax, Giorgia Meloni e anche la prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi che sceglie di rimarcare solo e soltanto questo aspetto sia nel titolo che nell’occhiello – restituendo comunque poi, nell’articolo, l’interezza della dichiarazione -. Anche Adnkronos e il Corriere della Sera, per fare altri due esempi, scelgono di fare titoli che comprendano questa citazione per l’effetto impattante che può avere.

Questa prima pagina del Fatto è inqualificabile. E omette il messaggio chiave di Fauci: “VACCINARSI È L’UNICA SOLUZIONE”.

pic.twitter.com/uqtKJCfH4N — Matteo Grandi (@matteograndi) July 29, 2021



Il discorso di Fauci sui vaccinati contagiosi va ben al di là di quella citazione

#Meloni: “È lecito chiedere al Governo italiano quale sia la verità tra questa dichiarazione del prof. Fauci e quella del Presidente Draghi? Perché noi continuiamo a chiedere solo chiarezza, per poterci concentrare sulle giuste priorità” LEGGI IL POST 👉 https://t.co/XM2YX7zRt6 pic.twitter.com/QkBHvqjDpU — Fratelli d’Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) July 29, 2021

A tutti i no vax e ai politici che vogliono sfruttare la frase decontestualizzata è bene far sapere che Anthony Fauci ha ribadito l’importanza di vaccinarsi. Il discorso del medico è ben più ampio e, pur non riportandolo nella sua interezza, vogliamo far presenti i passaggi salienti che servono per averne piena comprensione. Il punto fondamentale è che i vaccinati «potrebbero anche trasmetterlo ad altre persone» ma «non è un evento comune. Quindi non voglio che la gente pensi che tutti i tipi di persone vaccinate lo stiano trasmettendo. No, è un evento molto insolito e raro, ma si verifica».

«Il livello di virus nei vaccinati che si infettano – ha affermato Fauci – un evento più raro che può verificarsi, è esattamente lo stesso rispetto al livello di virus nelle persone non vaccinate». Il punto è che con la variante Delta la possibilità che un vaccinato sia contagioso aumenta rispetto alla Alfa, quindi Fauci mirava a ridiscutere – fra le altre cose – gli ultimi aggiornamenti dei CDC sulla mascherina non necessaria al chiuso. Il virus è cambiato, la variante è più contagiosa e bisogna tenerlo presente.

Tutto questo non annulla in alcun modo il fatto che chi è vaccinato abbia molte meno possibilità di sviluppare sintomi, finire in ospedale, morire – come sottolinea Fauci stesso – che ha concluso il discorso dicendo che il «vaccino è la soluzione più immediata del problema» e che «la gente non si rende conto di una cosa: finché c’è circolazione elevata del virus, diamo al virus la chance di variare ancora di più e rischiamo una variante peggiore della Delta, una variante che nemmeno i vaccinati potrebbero gestire».

Ecco allora che, alla luce del discorso completo, quanto affermato da Anthony Fauci sui vaccinati contagiosi assume un senso tutto diversi. Ancora una volta in più lo vogliamo quindi ribadire: alle regole esistono delle eccezioni e i vaccinati che contagiano altre persone sono insoliti e rari.