Il presunto Lapo Elkann che non presterebbe la sua immagine per la «campagna vaginale»

Lapo Elkann è un personaggio famoso e molto chiacchierato visto il suo stile di vita. Di pagine a lui attribuite ce ne sono tante ma, in particolare, ultimamente sta girando un post pubblicato lo scorso 4 luglio che sui social viene attribuito a Lapo Elkann ma che non ha nulla a che vedere con lui. Si legge: «No, non lo farò. A costo di essere escluso a vita dal panorama mediatico, non mi presterò a concedere i diritti d’immagine in favore di spot informativi per la sensibilizzazione della campagna pro-vax».

Il post si conclude con una considerazione sul fatto che ognuno decide cosa introdurre nel suo organismo «mentre per me – sottolinea il presunto Elkann – tengo la certezza che una sana alimentazione associata ad una regolare attività fisica contribuiscono a rafforzare il sistema delle difese immunitarie». Un punto, questo, sul quale molti no vax hanno insistito sin dall’inizio della pandemia: sana alimentazione e attività fisica per rendere il sistema immunitario a prova di Covid. Una teoria che non ha mai trovato conferma scientifica.

Perché è palese che si tratti di un profilo falso

Che gli influencer vengano coinvolti nella campagna vaccinale è effettivamente una possibilità – ne ha parlato recentemente anche l’Oms – ma questa non è la posizione di Lapo Elkann. Come fa notare Bufale.net, la pagina in questione non è verificata con la spunta blu – che solitamente viene attribuita ai profili originali dei personaggi famosi – e il resto dei post condivisi non sono assolutamente in linea con quello che è il modo di esprimersi del miliardario sul suo profilo Twitter verificato.

Sui suoi profili Elkann dimostra di essere impegnato nel sociale. Ha prestato la sua immagine come testimonial per associazioni che lottano contro la dipendenza e spesso è capitato che si esprimesse a favore dei vaccini e del lavoro che si sta facendo in Italia. Insomma, il vero Lapo Elkann non si esprime neanche lontanamente come fa il presunto su questo profilo Facebook e tutti i no vax che hanno commentato il post devono farsene una ragione. Tra l’altro, come molti fanno notare, nel post originale che poi è stato modificato c’era un palese errore e si parlava di «concedere i diritti d’immagine in favore di spot informativi per la sensibilizzazione della campagna vaginale».

Insomma, gli elementi per capire che non si tratta di Lapo Elkann ci sono tutti. Basta prestare un minimo di attenzione.