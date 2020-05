Non mollare mai, il 2 giugno i campioni dello sport insieme ad Alex Zanardi

Non Mollare Mai – Storie Tricolori è il nuovo programma di beneficenza pensato da Rai 1 per sostenere la croce rossa italiana sulla falsariga di quanto già fatto con musica che unisce. La serata evento sarà condotta il prossimo 2 giugno da Alex Zanardi, da sempre un simbolo di rinascita per tutti gli italiani.

“Non Mollare Mai – Storie Tricolori“ andrà dunque in onda in occasione della Festa della Repubblica Italiana e vedrà le partecipazioni di illustri personaggi del mondo dello sport, del cinema e dello spettacolo italiano. Una notte all’insegna dello spettacolo, con l’obiettivo nobile di raccogliere fondi per la croce rossa italiana tramite il numero solidale 45505, attivo dal 27 maggio al 3 giugno 2020.

Nel corso della trasmissione Alex Zanardi si interfaccerà con tanti grandi campioni e unirà il racconto di vita quotidiana alle grandi emozioni dello sport di cui lui stesso è stato portatore. Gli atleti verranno paragonati per forza e spirito di sacrificio ai volontari della Croce Rossa che ogni giorno stanno dimostrando di essere i veri campioni del 2020.

Non mollare mai, gli ospiti non solo dal mondo dello sport

Tantissimi gli ospiti e le storie che si alterneranno durante la serata Non Mollare mai del prossimo 2 giugno: da Fabio Cannavaro e Marcello Lippi per ricordare il mondiale e la squadra del 2006, fino Marco Tardelli, Franco Causio e Bruno Conti che con Flavio Insinna racconteranno invece la vittoria del 1982.

Ancora tanto calcio con Sandro Mazzola, Gianni Rivera e Gianfelice Facchetti che racconteranno a Simona Ventura le indimenticabili emozioni della partita Italia – Germania 4-3 ai mondiali di Messico 1970. Tra gli altri ospiti della serata evento: Javier Zanetti, Alessandro Del Piero e Franco Baresi, Gigi D’Alessio, il pilota Charles Leclerc, Lapo Elkann e Valentino Rossi, Marco Belinelli campione della NBA, il rapper Fedez, Serena Rossi, Bebe Vio, Valentina Vezzali, Yuri Chechi, Federica Pellegrini, Milly Carlucci, Caterina Balivo, Federica Brignone, Deborah Compagnoni, la coppia di tennisti Flavia Pennetta e Fabio Fognini, Francesca Schiavone, Cesare Bocci. Gli attori spetterà a Stefano Accorsi, Luca Argentero e Beppe Fiorello racconteranno invece le storie di grandi sportivi del passato.

Non mollare mai – Storie tricolore vi aspetta il prossimo 2 giugno in prima serata su Rai 1.