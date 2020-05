Killers of the Flower Moon del maestro Martin Scorsese sarà co-prodotto da Apple insieme a Paramount. La notizia è stata confermata da Deadline dopo le indiscrezioni delle scorse settimane. Il film con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro ha trovato dunque un partner con la Paramount disposto a coprire l’ingente budget da 200 milioni.

Martin Scorsese nelle scorse settimane aveva anche parlato con Netflix dopo la precedente collaborazione di The Irishman, ma alla fine Apple ha messo sul piatto la possibilità di un’uscita tradizionale a cui il premio Oscar teneva maggiormente. Sarà il primo vero grande film prodotto dal colosso di Cupertino e potrebbe rappresentare il punto di svolta nella sua storia di produttore per cinema e serie tv.

Il film è ambientato negli anni ’20 ed è basato sul libro storico di David Grann. Si concentra sugli omicidi di Osage Nation, in cui i membri della tribù dei nativi americani furono uccisi dopo che l’uomo scoprì il petrolio nelle loro riserve. Killers of the Flower Moon è stato definito dal grande regista Italo americano come il suo primo western, che conterrà chiari riferimenti anche al cinema di Sergio Leone come d’altronde accaduto già diverse volte nel corso della sua filmografia.