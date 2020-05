È scoppiato un altro Belen-gate: la show girl promette di fare chiarezza sulla sua crisi con De Martino

Possiamo dire senz’altro che il video non sia chiarissimo rispetto alle ultime voci circolate in questi giorni relative a una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia, che si era riavvicinata ormai da diversi mesi, è tornata sull’orlo di una crisi. E si inseguono presunte voci di tradimenti e di allontanamenti, soprattutto sui social network e sui siti di gossip specializzati. Tuttavia, proprio contro questi ultimi la showgirl ha avuto qualcosa da ridire.

Belen-De Martino crisi, il lungo video su Instagram

Nei giorni scorsi, Belen Rodriguez era stata vista insieme al suo ex Andrea Iannone. Ma questo non ha nulla a che vedere con la sua relazione con Stefano De Martino, ha sottolineato la showgirl nel lungo video su Instagram. «Quando leggo illazioni sul mio conto non ci sto più – ha detto Belen -: se sono in giro e per caso arrivano delle persone, non dev’essere una mia responsabilità o qualcosa che ho organizzato io».

Successivamente, Belen Rodriguez ha ricordato che sarà lei stessa a dare un chiarimento più preciso sul momento difficile che sta attraversando con Stefano De Martino: la conduttrice e ballerina, infatti, ha ribadito di volerci mettere la faccia su questa vicenda e di voler dare in prima persona tutte le spiegazioni del caso. Anche perché, a questo proposito, le varie fan theories a proposito della storia d’amore con De Martino – padre del figlio di Belen – si stanno moltiplicando incontrollate. Quella che circola maggiormente sui social network riguarderebbe un presunto tradimento del ballerino ai danni della showgirl nell’ultimo periodo.