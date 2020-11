Come Lapo Elkann sta facendo del bene utilizzando Twitter

Ci troviamo, spesso e volentieri – anche sulla nostra testata – a criticare alcune derive che avvengono sui social. Poche cose, ma molto rumorose, in grado di coprire anche quel lato luminoso di atteggiamenti propositivi verso la comunità. Uno dei personaggi che sta meglio interpretando l’uso di queste piattaforme, in questo caso Twitter, è Lapo Elkann che anche oggi, attraverso il suo profilo personale, ha organizzato una bella campagna a suon di retweet. E non è la prima. Lapo Elkann beneficenza è, ormai, un qualcosa che si ripete a spron battuto.

LEGGI ANCHE > Lapo Elkann paragone Conte a un «capitano in una di Champions League»

Nella giornata di oggi, quella delle spese a prezzi scontati (via internet e nei negozi, ove possibile), l’imprenditore ha regalato un nuovo evento.

Dai Dai Dai invitate i vostri contatti a partecipare. Stiamo andando Forti. Un Mega Abbraccio Lapo ❣️ — Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 27, 2020

Insomma, l’utente non ha dovuto far nulla se non cliccare sul tasto del retweet. E dopo le sette ore, scadute alle 19 di oggi – venerdì 27 novembre, giorno del Black Friday – il numero di ricondivisioni sarà convertito dallo stesso Lapo Elkann in piatti da destinare al Banco Alimentare e alla Croce Rossa italiana.

Lapo Elkann beneficenza, il lato bello (e solidale) dei social

Il lato bello e utile dei social network. E non è la prima volta che il trait-d’uonion Lapo Elkan beneficenza compare su Twitter, con grandissimi risultati. Solo merc mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, aveva dato vita a questa iniziativa che segue lo stesso canovaccio di quella odierna.

Per l’iniziativa di ieri. Ho donato 1751,75 euro a #OurDuty a favore di @crocerossa e @BancoAlimentare . Domani facciamo qualcosa di GRANDE. Vi aspetto domattina 🫂🙏 pic.twitter.com/Fy6FbcWywU — Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 26, 2020

Basta poco, che ce vò?

Un retweet, una reaction social. «Basta poco, che ce vò», diceva Giobbe Covatta in uno storico spot per sensibilizzare e chiedere fondi per l’Africa. E ora Lapo Elkann non chiede neanche soldi, ma solo condivisioni di questo suo progetto. Il lato bello dei social è proprio questo.

(foto di copertina: da Otto e Mezzo, La7)