Lapo Elkann parla ancora dell’abuso sessuale subito da piccolo

Lapo Elkann è tornato a fare accenni a un episodio di cui aveva già parlato in passato e che torna periodicamente a fare capolino nella propria vita. Nel corso della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia, che si è celebrata nella giornata del 20 novembre, l’imprenditore è tornato a utilizzare i suoi canali social, pubblicando un video in cui vuole lanciare un messaggio in occasione dell’importante appuntamento.

Lapo Elkann abusato da piccolo

«Come ho avuto modo più volte di raccontare pubblicamente – ha detto Lapo Elkann -, da bambino ho sofferto sia di dislessia che di sindrome di iperattività e sono anche stato abusato sessualmente».

Oggi #20novembre è una giornata IMPORTANTE. E’ la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza #WorldChildrensDay pic.twitter.com/7dYdTdgbUX — Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 20, 2019

L’imprenditore aveva già parlato della vicenda

La vicenda era già stata raccontata nel dettaglio in un’intervista al Fatto Quotidiano. In quella circostanza, infatti, aveva detto di essere stato abusato quando aveva l’età di 13 anni e si trovava all’interno di un collegio. Una vicenda che lo aveva segnato profondamente: nel corso della sua adolescenza e nel corso del suo percorso educativo, infatti, Lapo Elkann ha affermato di aver subito degli abusi sessuali e che queste stesse cose erano capitate anche ad alcuni suoi amici. Anzi, aveva ricordato che un suo compagno di collegio – abusato quando aveva solo 10 anni – successivamente si era tolto la vita in età adulta, perché non riusciva ad affrontare quella parte del suo passato.

Lapo Elkann ha scelto di tornare su quell’episodio per parlare di un suo nuovo progetto, la Laps, sigla che sta per Libera Accademia Progetti Sperimentali: «Lavora sulla dislessia, lavora sull’iperattività, su problemi legati agli abusi – ha spiegato Lapo – e si occupa proprio di riportare, di ridare e di ridonare il sorriso e la felicità a bambini e ad adolescenti che non hanno le stesse possibilità e opportunità che ho avuto io nella mia vita».