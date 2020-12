Lapo Elkann nel mirino degli odiatori social per quel tweet contro i gruppi fascisti

Lapo Elkann ha ricevuto minacce di morte per quel tweet in cui – commentando un servizio di Report su Rai 3 – ha affermato che i gruppi fascisti vanno sciolti. In seguito a quella affermazione l’imprenditore ha ricevuto una serie di minacce che ha riportato alle autorità e su Twitter informando che provvederà a sporgere denuncia alle autorità competenti.

E’ tempo di sciogliere TUTTE le organizzazioni fasciste ed estremiste SUBITO. VERGOGNA. #Reportrai3 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) December 7, 2020

LEGGI ANCHE >>> Come Lapo Elkann sta facendo del bene utilizzando Twitter

Lapo Elkann minacciato dai fascisti sui social

Lunedì sera guardando @reportrai3 ho fatto 1 tweet per dire che i gruppi fascisti vanno sciolti e lo ribadisco. Fin da subito ho iniziato a ricevere qui minacce di morte e insulti fascisti. I miei legali nelle prossime ore sporgeranno denuncia alla autorità giudiziaria. #IOdicoNO pic.twitter.com/dodQSqcg3O — Lapo Elkann (@lapoelkann_) December 10, 2020

Lapo Elkann ha iniziato ad utilizzare Twitter e i social in generale (anche) per fare cose buone, come la beneficienza che ha fatto in occasione del Black Friday. L’evento benefico che ha ideato ha preso il nome di #charityfriday: in base al numero di ricondivisioni del tweet l’imprenditore ha donato quella stessa cifra in pasti per il Banco Alimentare e per la Croce Rossa italiana. Dopo aver fatto un tweet contro i gruppi fascisti Elkann ha denunciato di aver ricevuto una serie di minacce e insulti antisemiti, da «ti sciogliamo nell’acido» a «traditore infame per te solo lame».

Non solo insulti ma anche solidarietà dai social

Nonostante i tanti insulti Elkann ha ricevuto anche molta solidarietà e incoraggiamento. Sotto il tweet di denuncia molti si sono detti d’accordo con lui al di là del suo legame con la Juventus – citato invece da molti altri – e alcuni hanno anche invitato alla riflessione sull’utilizzo dei social oggi. Esprimere un’idea quando si è un personaggio pubblico, spesso e volentieri e a prescindere dal colore politico della stessa, fa si che una serie di utenti si fiondino sotto quelle parole per insultare in maniera insensata e per nulla costruttiva.