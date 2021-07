Altra pagina di Televideo, altra fake news sul Green Pass

Come segnala Bufale.net, è apparsa su un fake Televideo una nuova pagina con un riferimento a presunte decisioni che andrebbero a smontare quelle governative del presidente Mario Draghi. Questa volta Televideo ci presenta una pagina intitolata «Green Pass illegale».

Per quanto la schermata potrebbe risultare attendibile e i caratteri del testo pressoché veritieri, in realtà nulla di tutto ciò corrisponde a realtà. Infatti, ciò che smonta la notizia dal principio è l’esistenza di un app che permette di creare pagine finte di Televideo e che su Google Play si chiama proprio «Crea pagina televideo scherzo», pagina nella quale chiunque può scrivere tutto ciò che desidera. Il punto è che, per quanto gli sviluppatori dell’app avvertano sullo scopo ludico dell’app, questa può essere utilizzata anche per generare panico o, come in questo caso, per dar pane ai denti di chi non è d’accordo con la decisione presa dal Governo sul green pass obbligatorio dal 6 agosto, per accedere a determinati luoghi.

Televideo: green pass illegale

In un precedente articolo vi avevamo raccontato di un’altra schermata di Televideo, che faceva riferimento ad un presunto censimento dei non vaccinati ordinato dal ministro della Salute Speranza. In quel caso, la punteggiatura del testo lascia il tempo che trova, in questo invece a lasciar desiderare è anche il contenuto effettivo del testo. Tanto per cominciare, questo fa riferimento ad una certa dottoressa Antabuse, che – in quanto «presidente di un’associazione di persone novax» – ritiene il (fake) divieto della sentenza sul Green Pass «una vittoria per tutte quelle persone che rischiavano di essere discriminate dalla legge di prossima applicazione».

Ma non finisce qui, perché l’autore di questa fantomatica pagina di Televideo tira in ballo anche il presidente Draghi che, deluso, «ha convocato un consiglio dei ministri urgente che avrà il via nella prossime ore». E poi, per non farsi mancare nulla, aggiungono l’ingrediente «istighiamo le masse» e scrivono in conclusione che «Si prevede una serie di manifestazioni («e», la aggiungiamo noi) di festeggiamenti da parte dei comitati contro il green pass».

Purtroppo non possediamo strumenti pratici per frenare la diffusione delle fake news, però, oltre ad aiutarvi a sfatarle, vi invitiamo ad un’osservazione più attenta di contenuti che sotto tutti i punti di vista odorano di falso.