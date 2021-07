Le parole del presidente dell'Ordine dei medici di Roma sottolineano come la violenza verbale dei no vax sui social sia pericolosa tanto quanto quella nelle piazze

No vax: «Con gli estremisti serve confronto intelligente, che oggi nelle trasmissioni tv non esiste»

I negazionisti no vax costituiscono un pericolo concreto non solo quando scendono in piazza e aggrediscono i giornalisti ma anche sui social. Nei gruppi privati su Telegram, dove mettono nel mirino i giornalisti – come è successo ieri – ma anche quando si tratta di interazioni alla luce del sole. L’allarme lo lancia oggi Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, che ha fatto il bilancio di quello che rimane dopo le manifestazioni degli scorsi giorni nelle piazze d’Italia.

Il punto fondamentale, quindi, è anche il pericolo che comportano quando interagiscono sui social poiché – secondo Magi – «distorcono le informazioni con la violenza».

I no vax sono «persone che distorcono le informazioni»

Lapidario e senza possibilità di appello il parere che Antonio Magi ha espresso al Corriere della Sera. «Manifestazioni no-vax? – ha affermato – Preoccupano, come anche la violenza verbale sui social, sono persone che distorcono le informazioni». I problemi non sono solamente gli eventi che possono innescare una risalita dei contagi – si vedano i festeggiamenti per gli Europei e i rientri dalle vacanze – ma anche «le scene allarmanti» dell’azione in piazza e la «violenza sui social, dove al convincimento personale subentra la manipolazione e la distorsione dei messaggi, anche quelli istituzionali».

Serve aprire un dialogo con gli estremisti e la tv non è il luogo giusto

La soluzione per il coordinatore dei medici capitolini è aprire un dialogo con gli estremisti in uno spazio mediatico che oggi non esiste. Nota di demerito decisa per la televisione, che non è in gradi di fornire «un confronto intelligente, pacato e senza speculazioni». Il posto dove ascoltare le domande e dare delle risposte sensate, basate sulla scienza e che siano comprensibili a quella fascia di popolazione che sembra aver preso vie estreme – così come agli indecisi – non è sicuramente la televisione, quindi.

«Le persone devono comprendere – ha sottolineato il medico – che siamo di fronte ad una pandemia che nessuno ha voluto e l’unico modo per contenere i danni sanitari è vaccinarsi». Probabilmente, vista la natura violenta delle espressioni sui social proprio i social – e non la tv, che tende a sfruttare il contrasto per fare audience – dovrebbero essere quel luogo di cui il presidente parla.

