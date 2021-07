Un paio di aggiunte al titolo e la bufala su Facebook che permette di segnalare i no vax è servita

No, Facebook non ha mai dato e non darà mai la possibilità di segnalare e denunciare i propri contatti no vax

Le bufale sul coronavirus e sui social abbondano, anche oltralpe. Ecco che dalla Francia arriva la storia di Facebook che darebbe la possibilità di segnalare gli utenti «che si sono radicalizzati contro il vaccino». La notizia è stata attribuita a una fonte accreditata, il canale di notizie e meteo 24 ore su 24 BFM TV. Una notizia che, in realtà, non è nemmeno notizia ma lo screen di un titolo («Haine en ligne: Facebook veut alerter les utilisateurs qui se radicalisent») e un sottotitolo modificati con l’aggiunta di qualche parola nei punti giusti a stravolgerne il senso. Et voilà, la bufala segnalare no vax su Facebook è servita.

Non è vero che si possono segnalare i no vax su Facebook

Il fact checking della notizia è stato fatto da 20 minutes, quotidiano di informazione generalista per i pendolari francesi, che ha comparato lo screen condiviso parecchie volte sui social e l’articolo vero. Il layout della pagina è identico ma si notano subito le modifiche che cambiano completamente il senso del titolo facendolo diventare «Haine en ligne: Facebook propose de dénoncer les utilisateurs qui se radicalisent contre le vaccin», ovvero «Odio online: Facebook propone di segnalare gli utenti che si radicalizzano contro i vaccini».

Stessa cosa con il sottotitolo, al quale sono state aggiunte giusto due paroline perché sembrasse andare dietro al senso del tritolo – ovvero aggiungendo giusto le due parole des non-vaccinés -. Non esiste quindi nessuna iniziativa del colosso social contro i non vaccinati che permette di denunciarli tramite la piattaforma e, seppure sia difficile pensare che qualcuno possa averlo creduto, eccoci qui a smentire l’ennesima bufala condivisa decine di volte da utenti francesi nella giornata del 26 luglio.

Di cosa parla l’articolo originale

Chi mastica un po’ di francese lo ha già capito. Il fotomontaggio fa riferimento a Facebook che inciterebbe a denunciare i profili delle persone no vax ma la verità è ben diversa. Il contenuto pubblicato da BFM TV in data 2 luglio 2021, infatti, ha il titolo «Odio online: Facebook vuole avvertire gli utenti che si stanno radicalizzando» in riferimento alla possibilità di segnalare «contenuti estremisti che vedono, ai quali possono essere stati esposti o persone che possono essere a rischio», come ha riferito un portavoce stesso di Facebook alla CNN a inizio luglio.