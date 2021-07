Il complotto su Zingaretti vaccinato, da chi dice zero dosi a chi dice quattro

Non c’è tre senza quattro con Zingaretti vaccinato. Se alla prima dose di vaccino anti Covid si era vaccinato tre volte, alla seconda le volte sono diventate quattro. Almeno i complottisti sono coerenti. E non si fanno mancare nulla, considerato che – come ha dichiarato Zingaretti stesso – c’è chi è arrivato a mettere in dubbio il fatto che si fosse vaccinato.

Sono parecchi quelli che, sui social, insinuano questa e quell’altra versione. Tanto che Zingaretti è arrivato a parlarne: «Mi sono vaccinato ieri e stamattina dei pazzi hanno messo in dubbio l’idea che io mi fossi vaccinato – riporta Adnkronos – ripubblicando foto degli ultimi 10 anni quando facevo il vaccino antinfluenzale», ha affermato commentando quella foto che gira – lui ritratto durante una serie di inoculazioni – e a cui i complottisti attribuiscono ogni possibile interpretazione tranne quella vera.

Zingaretti vaccinato, le varie versioni del complotto

Oltre chi insinua che Zingaretti non si sarebbe vaccinato e che le foto che girano sarebbero quelle dei momenti in cui si è vaccinato contro l’influenza, c’è chi è arrivato a sostenere che il presidente della Regione Lazio si sia fatto inoculare quattro dosi di vaccino. Bufala che, ovviamente, non trova nessun tipo di riscontro – come ha sottolineato anche Bufale.net – ma che è stata condivisa da individui che hanno anche un seguito molto nutrito.

Il collage che viene spacciato come Zingaretti che si vaccina contro il Covid quattro volte è presto smontato. Due delle volte sono effettivamente quelle della prima e della seconda dose, le altre – precisamente la numero due e la numero quattro del collage che vedete in copertina – possono essere rintracciate sia sul profilo Facebook sia su vari articoli di giornale (compreso quello che abbiamo linkato nel leggi anche di questo pezzo). Uno dei due scatti risale a un articolo del Corriere della Sera di aprile 2017 mentre l’altro è stato estratto da un video pubblicato dallo stesso Zingaretti nel 2018 sul suo profilo Facebook ; in entrambi i casi l’ex segretario del PD si stava sottoponendo alla vaccinazione contro l’influenza.