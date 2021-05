No, Zingaretti non è stato vaccinato al Covid tre volte

Prima era Bassetti, adesso è Zingaretti. I complottisti del vaccino anti Covid non si fermano mai e stavolta nel loro mirino è entrato Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio. La questione è sempre la stessa: i poteri forti stanno agendo alle spalle dei cittadini e i politici fanno parte di queste fantomatiche organizzazioni. Vediamo allora un nuovo collage di immagini, stavolta di Zingaretti, che secondo la teoria del complotto sarebbe stato vaccinato tre volte. «Quante pose e mosse per fottere i fessi», si legge su Facebook – come riporta Bufale – o, ancora, «3 foto con 3 camicie diverse, qualcosa non mi torna». La spiegazione a Zingaretti vaccinato tre volte c’è, ovviamente, ed è di una banalità disarmante.

LEGGI ANCHE >>> Bassetti lancia l’allarme vaccino: «In Italia è ancora troppo forte il movimento no vax»

Zingaretti vaccinato tre volte, la bufala che gira in questi giorni

Tre dosi di vaccino, senza mascherina ed oltretutto Zingaretti ha già avuto il Covid! pic.twitter.com/Gr5Vv9c0Yn — 🇮🇹Rob uscITA🇮🇹 (@RobItalexit) May 10, 2021

Se ne trova traccia anche su Facebook della bufala di Zingaretti vaccinato tre volte. No-vax e negazionisti ci vanno a nozze, insomma, e continuano a sostenere che l’ex segretario del Pd sarebbe stato vaccinato tre volte partendo dalle tre fotografie. Fotografie che raffigurano semplicemente Zingaretti che riceve una dose di un medicinale. Ha tre camice diverse e, come è facile notare, né lui né i medici che lo vaccinano indossano la mascherina. Un dettaglio abbastanza fuori dal comune se si considera che da mesi girano immagini di persone che vengono vaccinate indossando costantemente la mascherina per mano di medici che, a loro volta, non compaiono mai senza il dispositivo di protezione individuale.

Le tre foto sono precedenti alla pandemia

Basta procedere con una ricerca per immagini per rendersi conto che tutte e tre le foto risalgono a prima dell’arrivo del Covid nelle nostre vite. Ebbene si, ci si vaccinava anche prima del Covid in età adulta per altre patologie, in primis l’influenza stagionale. Non è strano che un presidente di Regione – allo scopo di incentivare i cittadini – pubblichi immagini delle sue vaccinazioni. Ed ecco svelato il mistero: le tre foto risalgono a 2015, 2018 e 2020 e sono state tutte e tre scattate nell’ambito delle campagne per il vaccino anti-influenzale. Tutte facilmente rintracciabili sul profilo Facebook di Zingaretti.