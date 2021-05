Ernesto Carbone, avvocato ed ex membro della segreteria del PD, ha completamente frainteso il discorso fatto dall'Infettivologo dell'Ospedale Sacco di Milano sui prodotti in commercio

No, Massimo Galli non ha detto che gli attuali vaccini anti-Covid non servono a nulla | VIDEO

Di professione fa l’avvocato, ma questa volta di una causa persa. L’ex membro della segreteria del Partito Democratico – ex deputato dem e ora militante di Italia Viva – Ernesto Carbone ha completamente (e frettolosamente) frainteso il discorso fatto venerdì sera dal professor Massimo Galli a Otto e Mezzo. Il tema era quello dell’efficacia dei vaccini contro le varianti e l’infettivologo ha sottolineato alcuni aspetti molto importanti, ma non ha mai detto che i prodotti in circolazione ora (in Italia, dunque, si parla di Pfizer-BioNTech, Moderna, Astrazeneca e Johnson&Johnson) non servono più a nulla. Anzi, ha sottolineato un aspetto ben preciso.

Partiamo dal tweet pubblicato da Ernesto Carbone nella tarda serata di ieri, oltre due ore dopo il termine della trasmissione andata in onda su La7.

Galli stasera a 8 1/2 ha detto che l’attuale vaccino(tutti)non serve più.E che andavano bene solo contro il virus (di 1 anno fa)senza varianti. Le cose sono due. O il Governo ci prende in giro o lui deve sparire dalla tv. Perché è pericoloso. — Ernesto Carbone (@ernestocarbone) May 7, 2021

L’attacco frontale a Massimo Galli, più che al governo, basato su parole che l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano non ha mai pronunciato. E la verità arriva dal video pubblicato da La7 che immortala proprio quella dichiarazione fraintesa dall’ex deputato dem.

Ernesto Carbone ha completamente frainteso le parole di Galli sull’efficacia dei vaccini

Come è evidente, dunque, Massimo Galli parla espressamente di immunità di gregge. Non di reale efficacia contro lo sviluppo della malattia, anche considerando le varianti. Non si tratta di terrorismo, ma di pura realtà. I dati dei recenti studi, infatti, sottolineano come molti dei prodotti anti-Covid utilizzati abbiano efficacia contro le varianti (ma non tutti allo stesso livello). Ma Galli parla di efficacia contro “cimiteri, ricoveri e ospedalizzazioni”. Insomma, il discorso è molto chiaro e in linea con altri studi che – di recente – hanno valutato l’inizio della fase “endemica” (quindi non più pandemica) del Sars-CoV-2.

L’immunità di gregge

Le parole di Massimo Galli, dunque, sono molto chiare: se i vaccini non riescono a proteggere dalla diffusione (ed è questa la parola chiave) delle varianti, non si potrà ottenere l’immunità di gregge. Ma l’importante è che questi vaccini siano in grado non tanto di fermare la diffusione del virus, ma tutte le gravi implicazioni conseguenti alla malattia (Covid) generata dall’infezione.