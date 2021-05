La Regione Lazio non ha mai organizzato un open Day vaccini Lazio per il weekend in arrivo e lo ha specificato su tutte le sue piattaforme social

No, non esiste l’open day vaccini nel Lazio

Non esiste nessun open day vaccini Lazio. Si tratta di una bufala che sta girando via Whatsapp e la cui portata è diventata talmente ampia da costringere la Regione Lazio a fare un post sui suoi profili social per smentire la questione. Il finto messaggio è stato ricevuto da molti cittadini sia tramite chat che tramite social e parla di un «Open Day Astrazeneca presso il Polo Natatorio di Ostia» per sabato 8 maggio e domenica 9 maggio. Nel messaggio leggiamo che si tratta di «due giornate per vaccinare senza prenotazione e senza categoria specifica di appartenenza chiunque voglia vaccinarsi».

LEGGI ANCHE >>> Il Fatto Quotidiano sui vaccini come Internet Explorer

Attenzione alla fake news sull’open day vaccini Lazio

La Regione è intervenuta per placare le acque e per evitare – a un giorno dal presunto evento – che le persone ci caschino e vadano a creare situazioni di potenziale pericolo. In fondo al messaggio c’è infatti l’esplicito invito a «presentarsi senza prenotazione e mettersi in fila». Un assembramento inutile, insomma, considerato che non esiste questa possibilità di presentarsi a prescindere da qualsiasi fattore e ricevere il vaccino semplicemente facendo la fila. Uno scherzo stupido da cui nasce una bufala che la Regione non ha esitato a smascherare giusto in tempo per domani.

L’allarme della regione

La Regione Lazio ha dato massima diffusione al messaggio pubblicando gli screen falsi di messaggi inoltrati (ci sono anche altre versioni oltre quella che abbiamo già accennato) specificando che la questione è totalmente inventata: «Stanno girando sui social network e su whatsapp false notizie riguardo un presunto open day di vaccinazione nella nostra regione. Si tratta di una fake news» – viene chiarito – Consigliamo agli utenti di attenersi unicamente alle informazioni ufficiali diffuse dagli account ufficiali istituzionali».

Ancora una volta arriva la dimostrazione che affidarsi a messaggi Whatsapp o social che girano e che diventano virali non è mai una buona idea, ancor più quando si tratta di occuparsi della propria salute. Saper consultare fonti ufficiali è ora, più che mai, imperativo.