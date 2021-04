Il Fatto Quotidiano sui vaccini come Internet Explorer

Alla prima pagina dell’edizione cartacea del Fatto Quotidiano di oggi non si può certo attribuire il tempismo: «Figliuolo smentito: vaccini al ralenty. I dati: quota 500 mila lontana, indietro sulla fascia 60-79». Il Fatto Quotidiano sottolinea come il generale Figliuolo avesse promesso mezzo milione di vaccini entro metà aprile ma «martedì erano 376 mila». Peccato solo che proprio nella giornata di ieri sia stata raggiunta quota 500 mila vaccini somministrati alla popolazione italiana. Ok, non era metà aprile ma fine mese, però questo titolo Fatto Quotidiano vaccini in prima pagina oggi è decisamente fuori tempo. Un po’ come Internet Explorer, che ci arriva dopo.

Il tempismo decisamente sbagliato del titolo Fatto Quotidiano vaccini

Proprio questa mattina Roberto Speranza, il ministro della Salute, ha celebrato il raggiungimento di quota 500 mila vaccinazioni fatte in ventiquattro ore: «Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino», ha scritto su Facebook. «Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili».

Ecco che allora un lettore del Fatto Quotidiano cartaceo, da questa mattina, potrebbe andare in giro facendo il nome di Figliuolo e dicendo che in Italia le vaccinazioni stanno andando male e che siamo al di sotto dei risultati sperati. Dicendo il falso. Tra l’altro Il Fatto online, come tutti gli altri quotidiani in rete, ha annunciato questa mattina il superamento delle 500 mila dosi somministrate in un giorno.

Siamo arrivati a mezzo milione di dosi somministrate in un giorno

Alla fine ci siamo arrivati. Con un salto di 100 mila dosi in più rispetto alla media dei giorni precedenti, nella giornata di ieri l’Italia ha segnato un traguardo in termini di persone vaccini anti-Covid somministrati nelle 24 ore precedenti. I dati del 29 aprile riportati da Il Sole 24 Ore – con ultimo aggiornamento alle 6:12 di questa mattina – parlano di 497.993 dosi somministrate ieri arrivando a un totale di 19.418.615 vaccini effettuati dall’inizio della campagna vaccinale. Di questi 326.040 sono state prime dosi.

A partire da oggi vedremo se sarà possibile mantenere questo ritmo. L’Italia sembra in grado di somministrare a ritmo serrato il farmaco ma, come è sempre stato, la velocità dipenderà anche dalla disponibilità delle dosi.

*Figliuolo ha comunicato che ieri le dosi di vaccino somministrate sono state 508 mila.