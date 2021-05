Se ti vaccini, Google ti canta la «canzone del vaccino»

La funzionalità disponibile, al momento, per il Google Assistant in lingua inglese

Pensavi che sarebbe arrivato un giorno in cui l’intelligenza artificiale si dimostrasse all’altezza di alcune battute non riuscite fatte dall’essere umano? Probabilmente, la pandemia ha dato una decisa accelerata in questa direzione. Google Assistant, ma per fortuna soltanto nella versione in lingua inglese e – a seconda del settaggio impostato – con voce sia da donna, sia da uomo -, canta la canzone del vaccino ogni volta che una persona riesce a farsi somministrare una dose.

Google Assistant canta la canzone del vaccino

Basta dire: Ok, Google. Sing the vaccine song (Ok, Google. Canta la canzone del vaccino) per dare il la a un motivetto in verità abbastanza irritante che, in grazie a un paio di strofe di testo, intende celebrare la felicità della multinazionale dei motori di ricerca per l’avvenuta vaccinazione. Qui si può ascoltare l’irritante motivetto di cui sopra:

Il testo, altrettanto semplice e banalotto, è il seguente:

Celebriamo il fatto di avere il vaccino/per aiutarci a procedere verso il cambiamento della vecchia routine/ci aiuta a costruire la nostra immunità/mentre ci prendiamo cura della nostra comunità. I vaccini sono sicuri, un passo importante/per le riaperture e per stringerci ancora le mani/e andare ovunque non siamo potuti andare per mesi/proteggendo noi stessi e il mondo una volta per tutte. Gli scienziati hanno lavorato giorno e notte/in un tempo record hanno trovato una soluzione/come supereroi con mascherine e guanti/ci aiutano a tornare a ciò che amiamo.

Come detto, si tratta di una traduzione del testo in lingua inglese. Possibile, però, che la funzionalità possa essere allargata anche ad altri linguaggi impiegati dall’assistente di Google. Non vediamo l’ora.