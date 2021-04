Come trovare su internet il portale delle Poste per prenotare il vaccino

C’è chi gestisce in autonomia, attraverso portali della propria regione, la prenotazione delle vaccinazioni e chi, invece, si affida al sistema collaudato di Poste Italiane. Dal 3 aprile, anche la Lombardia utilizzerà la piattaforma Poste per i vaccini e si andrà ad aggiungere alle altre regioni italiane che sin da subito sono salite a bordo: Calabria, Sicilia, Marche, Abruzzo e Basilicata. Bisogna, quindi, avere idea di come funzionerà la piattaforma.

Piattaforma Poste per i vaccini, come funziona

Innanzitutto, bisogna collegarsi a questo indirizzo web. Quasi tutte le regioni coinvolte, sui propri canali online, hanno un richiamo in home per permettere un collegamento più rapido alla piattaforma (stessa cosa vale per le aziende sanitarie locali). La prima perplessità che ritroviamo è la difficoltà di un collegamento immediato con la piattaforma stessa, dal momento che – digitando su Google – la piattaforma non compare tra i primi risultati della ricerca. Inoltre, anche il sito del governo – la piattaforma è un suo sottodominio, prenotazioni.vaccinicovid.gov.it – non presenta un rapido richiamo alla piattaforma per le vaccinazioni.

Molto più semplice, invece, la gestione interna. Dopo un’attesa che dura mediamente un minuto, sullo schermo dell’utente comparirà la maschera per inserire il numero della Tessera Sanitaria (quello che si trova in basso a sinistra, sul retro della scheda), il proprio codice fiscale, la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa sulla privacy. Se si fa parte di una delle categorie per le quali la propria regione di appartenenza ha previsto lo start della vaccinazione (ricordiamo che il codice fiscale consente l’automatico accostamento alle liste sanitarie regionali), allora sarà possibile scegliere la sede di somministrazione più vicina all’indirizzo di residenza e individuare le date e gli orari disponibili per la vaccinazione.

Una volta effettuata la scelta, quest’ultima verrà inviata attraverso un sms di conferma (che costituisce anche un ottimo modo per avere un riferimento sulla data selezionata). La procedura di prenotazione potrà essere effettuata anche agli ATM Postamat presso il proprio ufficio postale di riferimento o anche grazie all’aiuto di un postino. Per tutte le regioni che utilizzeranno il portale delle Poste, inoltre, sarà possibile anche attivare la prenotazione attraverso il numero verde 800.009.966.