La bufala dell’SMS per prenotare il ‘vaccino over 80’ chiamando il 1240

I tentativi di truffa non si fermano neanche di fronte all’emergenza sanitaria e alla campagna vaccinale. Nei giorni scorsi, come segnalato anche dalla Polizia Postale, moltissime persone hanno ricevuto sul proprio telefono un SMS 1240: si tratta di un messaggio di testo che invita a chiamare quel numero per ottenere informazioni e prenotare il vaccino anti-Covid per i cittadini over 80. Si tratta, ovviamente, di un falso. Le prime segnalazioni sono arrivate dal Piemonte, poi il fenomeno si è esteso su tutto il territorio italiano.

Sappiamo che ogni Regione ha un modo differente di gestire – almeno fino a questo momento – la propria campagna vaccinale contro il Covid: alcuni si sono affidati al sistema di prenotazione messo in piedi da Poste Italiane, altre hanno adottato un sistema proprio (come Aria in Lombardia, anche se a breve si passerà a Poste visti i problemi emersi nei primi mesi di vaccinazione). Ma nulla passa attraverso un sms ricevuto sul proprio telefono cellulare.

Sms 1240, la truffa della prenotazione del vaccino per telefono

Ci sono due versioni di questo Sms 1240: la prima – la più recente – invita l’utente a telefonare a quel numero per ricevere l’assistenza di un assistente personale per guidarlo verso la prenotazione di un vaccino riservato agli over 80; la seconda, quella già smentita dalla Polizia Postale il 10 marzo scorso, contiene un messaggio di testo più lungo e più dettagliato. In entrambi i casi, però, si tratta di un falso. Le forze dell’ordine invitano a segnalare eventuali messaggi di questo tipo che nulla hanno a che vedere con le comunicazioni ufficiali. I piani vaccinali sono differenti in base alla Regione, ma nessuno si sviluppa attraverso un sms 1240 che, oltretutto, fa parte del gruppo Pagine Bianche.

(foto di copertina: da Polizia Postale)