Non è vero che ci sono stati 245 morti dopo il vaccino Pfizer in Europa secondo EMA

C’è il titolo di un articolo molto virale, pubblicato ad esempio sulla testata Affari Italiani, che si sta trasformando in vera e propria card su Facebook, diventata immediatamente oggetto di catene e di post in diversi gruppi che ammiccano alle teorie no-vax. E siccome, sotto questo cielo, c’è già abbastanza confusione da questo punto di vista, è bene fare chiarezza per evitare ulteriori fraintendimenti. Non c’è stata nessuna notizia confermata dall’EMA su 245 morti in Europa a causa del vaccino Pfizer. E chi ha diffuso questa informazione, a partire da una scorretta interpretazione di un servizio della televisione olandese RTL Nieuws, ha commesso un errore madornale.

245 morti per Pfizer, la bufala diffusa anche da testate italiane

Si tratta di una notizia, innanzitutto, che risale al 25 gennaio 2021 ma che, negli ultimi giorni, vista la confusione che sta caratterizzando la campagna vaccinale (legata soprattutto al caso Astra Zeneca, con la sospensione delle vaccinazioni prodotte da questa casa farmaceutica in diversi Paesi dell’Unione Europea, tra cui Italia, Germania e Francia), sta tornando a far parlare di sé. Ma perché è nata questa notizia dei 245 morti in Europa dopo il vaccino Pfizer? E perché viene tirata in ballo l’EMA, come se si trattasse di una posizione ufficiale da parte dell’agenzia europea del farmaco?

Innanzitutto, vi invitiamo a ragionare: se Ema farà ulteriori accertamenti – sicuramente in seguito a una spinta politica chiesta da diversi governi europei – su 30 casi di embolie e trombosi su circa 5 milioni di vaccinazioni AstraZeneca, non avrebbe dovuto farli su 245 morti? A partire da questa elementare osservazione, proviamo a capire cosa sia effettivamente successo.

Cosa diceva davvero l’Ema sul vaccino Pfizer

La televisione olandese ha chiesto conto a EMA dei dati ritrovati su una piattaforma che all’agenzia europea del farmaco fa riferimento, ovvero EudraVigilance. Si tratta di una piattaforma dove gli utenti, per agevolare i controlli su farmaci e vaccini, possono segnalare sospette reazioni avverse. Quindi, in questa piattaforma, è piuttosto semplice inserire, da parte dei cittadini, dati su morti o reazioni avverse; ma queste segnalazioni, essendo spontanee, ovviamente non bastano per determinare connessioni tra somministrazioni di farmaci o vaccini e decessi (o altre reazioni avverse). L’EMA ha provato a spiegarlo alla televisione olandese, che ha pubblicato la sua risposta.

Ovviamente, le semplificazioni dei titoli proposti da alcune testate (ricordatevi: non tutti i lettori, soprattutto quelli che arrivano sui siti di news dai social network, arrivano fino in fondo all’articolo) sono state fatali per la diffusione di una notizia data per certa: così le 245 segnalazioni (che di per sé, lo ripetiamo, non vogliono dire nulla), sono diventate 245 morti in seguito al vaccino Pfizer, con tanto di “documento” dell’EMA. Ma questo è totalmente sbagliato, fuorviante, assolutamente irresponsabile.