Twitter testa un modo per passare dai tweet più recenti ai tweet pensati per te in un sol tocco

Chi utilizza spesso Twitter sa bene che per passare dai tweet che compaiono in ordine cronologico nella home ai tweet che l’algoritmo seleziona apposta per l’utente il processo non è dei più veloci. Attualmente, infatti, per cambiare la visualizzazione tweet si tratta di toccare l’icona in alto a destra – quella delle tre stelle – passando dal feed Home (che è quello che mostra i tweet selezionati in base agli interessi dell’utente) al feed Ultimate (ovvero quello dei tweet pubblicati in maniera cronologica). Questa nuova funzione che semplifica il passaggio dall’uno all’altro modo di visualizzare i tweet è stata annunciata martedì e, per ora, riguarda solo alcuni utenti iOS.

LEGGI ANCHE >>> La richiesta di Propaganda a Twitter per la ‘spunta blu’ al premio Nobel Parisi

Top Tweets first or latest Tweets first? We’re making it easier to switch between the two timelines and know which one you’re scrolling.

Now testing with some of you on iOS: swipe between “Home” and “Latest” on the Home tab to choose which Tweets you see first. pic.twitter.com/LoyAN4cONu

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 12, 2021