Ecco perché Twitter è tempestato di bandierine rosse

Accade spesso nel web che un determinato meme diventi virale, senza ragioni particolari. È quello che sta succedendo in queste ore con delle bandiere rosse che vengono inspiegabilmente condivise in tutti i social network, in particolare modo su Twitter, dove anche l’account ufficiali della piattaforma ha seguito la tendenza.

Il perché delle bandiere rosse su Twitter

Chi si è trovato di fronte al meme in queste ore ha provato a dare un significato, a capire quale fosse il filo conduttore tra le varie frasi che ciascun account antepone alle bandierine rosse. Ad esempio, il profilo ufficiale della nota catena Dr Pepper scrive la frase «No, non abbiamo la Dr Pepper», il profilo del marchio Crocs scrive «Non sono una persona da Crocs» e così via. Usa Today ha provato ad analizzare tutti questi tweet e ha tentato di dare una spiegazione che sembra essere l’unica possibile. Di norma, in spiaggia il segnale bandiera rossa significa forti correnti, che possono essere seriamente dannose per le persone. In altri ambiti, significa che qualsiasi interazione con la persona o con l’oggetto in questione dovrebbe finire immediatamente.

“I’m not a Crocs person”🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — It’s Croctober! (@Crocs) October 13, 2021

Ma su Twitter, Facebook, Instagram e TikTok, cosa vuol dire bandiera rossa? Nei social network gli utenti hanno trasformato un’espressione comune in un meme e viene utilizzato per trasmettere ciò che per alcune persone potrebbe essere un motivo rottura della conversazione. Ad esempio, se sei a prendere un caffè con una persona di tuo interesse, ma questa ad un tratto esclama con fierezza un «A me piace la pizza con l’ananas», allora quello è un segnale di bandiera rossa.

“I’m not on Twitter” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Twitter (@Twitter) October 12, 2021

Gli utenti stanno condividendo citazioni – alcune reali e altre no – che ritengono essere un segnale di avvertimento di possibili comportamenti o credenze da cui stare alla larga. Per la maggior parte, questi meme sono condivisi con umorismo sui social media, come quando un utente inserisce le emoji delle bandierine rosse dopo la frase «Scusa, ho dormito tutto il giorno» per giustificare – ad esempio – al proprio partner la propria scomparsa per ore. E questo è un chiaro ed inequivocabile segnale di SCAPPA, FUGGI, anzi di BANDIERA ROSSAAA.