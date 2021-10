Chi c’è dietro il meme della donna che sputa quello che beve

Chi c’è dietro i meme e le GIF più famose che circolano ogni giorno in tutti i nostri smartphone? E nello specifico, chi c’è dietro la GIF della donna che sputa in un bicchiere mentre indossa una maglia turchese?

La storia del meme con la donna che sputa

Per quanto sia una scena poco elegante, è proprio l’elemento della spontaneità ad aver reso la GIF della donna che sputa una tra le più virali del web. Il breve video di tre secondi viene utilizzato comunemente per esprimere la reazione della risata e su Giphy – il sito contenitore di tutte le GIF – appare se si cercano parole chiave come laughing, lol, lmao o funny. Ma chi c’è dietro il volto della donna? Qual è la sua storia? Elisa Slater, una donna di 35 anni del North Carolina che nella vita svolge la professione di infermiera ortopedica. In rete molti pensano sia Jennifer Lawrence in una serie TV, ma in realtà, come riporta Mel Magazine, si tratta proprio di Slater e di una sua reale reazione durante la sua partecipazione alla 15esima stagione del Grande Fratello.

Il tutto è nato quando la donna stava parlando in cucina con una sua coinquilina e, dall’altra stanza, una terza concorrente ha sospettato che le due stessero parlando di lei. Arrivata in cucina, si unisce alla conversazione esclamando un «Voi state parlando di strategia nel gioco e ogni volta che mi avvicino smettete di parlare». Una scena rintracciabile anche in qualsiasi edizione del Grande Fratello nostrano. Successivamente, commentando la scena Elisa Slater ha detto: «Sono scoppiata a ridere perché era così ridicolo, la sputacchiata è stata la mia risposta naturale a quella situazione».

Meme e GIF: i volti virali guadagnano qualcosa?

Quando l’episodio andò in onda, la reazione della Slater non ha attirato molta attenzione dagli altri coinquilini del Grande Fratello. Poi è sbucata fuori circa quattro anni fa e la protagonista racconta: «La gente ha iniziato a inviare screenshot della mia ripresa dello sputo usata nelle loro lezioni al college o nel loro lavoro». Da allora la GIF è diventata onnipresente e oggi lo sputo di Slater è tra i primi risultati nelle categorie goliardiche di Giphy.

Da parte sua, Slater non si preoccupa di chi usa la GIF o di come viene usata, perché – riferisce – «Io stesso amo la GIF. Mi piace che la gente la usi continuamente e penso che sia divertente che sia diventata super virale». Ma sottolinea anche che le piacerebbe ricevere un compenso, poiché è l’unica cosa sua «che è diventata virale».

«Tutti la usano, il che avvantaggia Giphy e Twitter e tutte quelle piattaforme, eppure io non ci guadagno niente”, continua, «la gente pensa sempre che sia Jennifer Lawrence. Per fortuna, ho persone che mi taggano e mi dicono: ‘No, è Elissa del Grande Fratello’». Né la CBS né Giphy hanno risposto alle sue domande su chi possiede i diritti per la GIF, o se c’era un processo per compensare o accreditare le persone che appaiono in GIF così popolari come quella di Slater.