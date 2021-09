Il meme della bambina schifata, venduto come NFT, vale 76 mila dollari

Tutti la conoscono e tutti, almeno una volta, si sono trovati in una situazione che gliel’ha ricordato. Il meme bambina schifata è diventato un NFT ed è stato venduto per ben 76 mila dollari (per la precisione 6.377,50 dollari). La bambina protagonista si chiama Chloe Clem e la fotografia è stata scattata otto anni fa, quando la piccola aveva due anni. Come molti altri meme diventati famosi negli anni e riconoscibili dalla maggioranza delle persone che stanno sui social – ad esempio il video di Charlie bit my finger -, anche Side Eyeing Chloe è stato venduto per parecchie decine di migliaia di dollari che sono finiti nelle tasche della famiglia della bimba.

Il meme bimba schifata vale più di 76mila dollari

La famiglia della bambina, la cui espressione è diventata così famosa da finire su magliette e adesivi per paraurti, ha incassato una bella somma. Ad acquistare il meme è stata 3F Music – come riferisce BBC -, una società di produzione musicale con sede a Dubai. La fotografia è diventata famosa nel 2013 ed è tratta da un video nel quale la mamma dice alla piccola protagonista e a sua sorella che quel giorno non andranno a scuola ma a Disneyland.

Se da un lato la sorella di Chloe scoppia a piangere per la gioia dopo la notizia, la bimba di due anni assume quell’espressione – rimanendo imperturbabile e, anzi, sembrando quasi schifata – che fa ridere chiunque veda la clip. Il meme è stato venduto in occasione del 16esimo compleanno della sorella della protagonista – che ora ha dieci anni – e la famiglia è rimasta comprensibilmente entusiasta: «È stato un grande, grande giorno – ha detto Katie Clem, la mamma delle bambine, al Washington Post – è stata una cosa davvero divertente da fare come famiglia. In realtà ci ha avvicinato molto nelle ultime settimane in cui abbiamo cercato di capire tutto».