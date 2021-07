Mercati finanziari: le criptovalute si confermano uno degli asset più caldi del momento

Il mercato criptovalutario è senza dubbio il settore più movimentato in questa prima parte del 2021. Ovviamente il crypto token di riferimento rimane Bitcoin, la cui quotazione è tornata sui livelli di fine gennaio, bruciando tutto il rialzo messo a segno negli ultimi 4 mesi e oltre 500 miliardi di capitalizzazione di mercato.

Anche le oscillazioni del prezzo di Ethereum sono state considerevoli, tuttavia la criptovaluta mantiene saldamente la seconda posizione, con oltre 300 miliardi di market cap e ottime prospettive di crescita sul successo di NFT e DeFi. A stupire è stata invece Cardano, considerata la tecnologia crypto più green in questo momento, in grado di guidare la rivoluzione verde delle criptovalute per rendere il settore più sostenibile dal punto di vista ambientale.

Vera sorpresa nell’ambito criptovalutario è Internet Computer (IC), un nuovo token rilasciato il 10 maggio e balzato subito nella top ten per capitalizzazione di mercato, con un valore di quasi 50 miliardi. Si tratta di una blockchain realizzata dall’organizzazione svizzera non profit Dfinity, il cui obiettivo è accelerare l’uso degli smart contract, offrendo delle alternative rispetto ai classici servizi IT come i data server e il cloud computing.

Exchange e broker, ecco dove comprare criptovalute in sicurezza

Nonostante i tweet ambigui di Elon Musk e il rischio di una regolamentazione da parte di governi e banche centrali, le criptovalute sono ormai un investimento molto popolare, sia tra gli investitori istituzionali sia tra gli operatori retail e i risparmiatori individuali. Capire come comprare criptovalute rappresenta un ottimo punto di partenza per apprendere passo dopo passo come fare trading online sulle monete digitali o acquistarle in un exchange in sicurezza.

Per gli investitori che preferiscono il trading CFD gli esperti consigliano di scegliere un broker regolamentato, affidandosi a intermediari autorizzati come eToro, Libertex o Capital.com. Qui è possibile usufruire di piattaforme di trading moderne e intuitive, con spread competitivi e un conto demo per sperimentare i servizi dell’operatore, imparando le basi degli investimenti con i contratti per differenza senza rischi.

Per chi invece vuole acquistare le monete digitali gli esperti raccomandano exchange affidabili come Binance, Coinbase e Bitpanda, presso i quali trovare elevati livelli di sicurezza, un’ampia gamma di criptovalute su cui investire e commissioni contenute per la compravendita di token. Una volta comprate le crypto monete bisogna custodire i codici in un wallet, utilizzando quello proposto dall’exchange oppure un servizio esterno, optando per un eWallet digitale tramite software o app, altrimenti per un hardware come il Ledger Nano.

Come pianificare una strategia per comprare criptovalute

Un aspetto importante quando si desidera investire in criptovalute è la strategia, per definire in che momento acquistare le monete digitali, quale crypto token scegliere e per quanto tempo mantenerlo. Ovviamente non si tratta di scelte semplici da effettuare, per questo motivo è essenziale fare esperienza, studiare e pianificare un approccio sostenibile. Gli investimenti in Bitcoin e company devono sempre essere valutati con attenzione, stabilendo quanto capitale è opportuno utilizzare senza pregiudicare le proprie finanze.

Per l’acquisto di criptovalute dagli exchange alcuni investitori usano la strategia del Dollar-Cost Averaging, utile per mitigare i rischi degli investimenti quando si opera con orizzonti temporali di lungo termine. Si tratta di una sorta di piano d’accumulo, un procedimento con il quale si acquistano monete digitali un po’ per volta invece di comprarle tutte subito, ad esempio definendo un importo settimanale o mensile con cui acquistare le criptovalute da mettere nel portafoglio crypto nel corso del tempo.

Per il trading CFD di criptovalute esistono varie opzioni, come il day trading, lo scalping o lo swing trading, ad ogni modo è essenziale sviluppare competenze nell’analisi tecnica. Inoltre, bisogna adoperare gli ordini automatici, configurando stop loss e take profit per un adeguato risk management. Questo approccio permette di operare con i contratti per differenza nel breve termine in maniera più sostenibile, per investire in modo più equilibrato e minimizzare i rischi legati alla volatilità dei crypto asset.