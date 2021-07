Le criptovalute e la blockchain sposano il calcio italiano

La Roma, presentando la sua nuova maglia, ha mostrato in anteprima il suo nuovo sponsor (Digitalbits). In settimana anche l'Inter (che nel frattempo ha reso pubbliche le immagini della divisa per le gare casalinghe) dovrebbe ufficializzare l'accordo con Socios

La digitalizzazione entra a gamba tesa sul mondo del calcio italiano. I diversi club che militano nelle tre principali categorie (Serie A, B e C) e le federazioni hanno sposato, da tempo, una linea social. La comunicazione, infatti, passa sempre più attraverso le piattaforme con cui entrare in contatto diretto con i tifosi e sostenitori. I comunicati stampa fanno da corollario sui vari siti ufficiali e restano “annunci ufficiali” che neanche la stampa segue più di tanto. E così un post Facebook, Instagram o Twitter è diventato il mezzo di comunicazione più atteso e seguito da tutti. Un passo verso la nuova modernità evidenziato anche da alcune scelte commerciali, come quelle della As Roma per il main-sponsor sulla maglia: sarà DigitalBits, una società blockchain che si occupa – principalmente, ma non solo – di criptovalute. E anche l’Inter sembra andare in una direzione molto simile, anche se ancora non è arrivata l’ufficialità dell’accordo con Socios.

Il mondo del calcio aveva già strizzato l’occhio al mondo della blockchain e delle criptovalute. I club italiani, infatti, hanno optato per questa strada solo nel passato più recente e nel futuro più imminente. Diversi club – anche i più importanti – europei hanno già mostrato l’itinerario da seguire. La mentalità imprenditoriale, fondamentale per il calcio moderno, spinge sempre più verso la digitalizzazione. E non solo a parole. Ed ecco che i nuovi proprietari della Roma, gli americani Dan e Ryan Friedkin, hanno deciso di mettere la prima pietra miliare di questo cambiamento con DigitalBits.

L’azienda si occupa di infrastrutture Blockchain e, al suo interno, ha anche alcune piattaforme di internet banking e NFT (Non-Fungible Token), oltre che criptovalute come la XDB. Insomma, una società che guarda al futuro, nella direzione già intrapresa da molte altre imprese comparse sul mercato (anche azionario) negli ultimi anni. E DigitalBits potrebbe non rimanere la sola nella prossima Serie A.

Digitalbits e Socios, la blockchain sposa la Serie A

L’Inter, infatti, ha presentato ieri la “livrea” della sua nuova prima maglia per la prossima stagione. Una pelle da serpente che varia dall’azzurro scuro a toni ancor più corvini che vogliono ricordare il “Biscione“. Al centro il tricolore, simbolo delle scudetto conquistato al termine della passata stagione che contiene anche il simbolo del club.

Per il momento, l’unico sponsor (sul retro, nella parte bassa) è Lenovo. Ma a breve (si parla di questa settimana) dovrebbe essere ufficializzato l’accordo per il main-sponsor che campeggerà al centro. Si tratta di Socios.com, una piattaforma basata sulla tecnologia blockchain che, come DigitalBits, si occupa anche di criptovalute. Una società nata con l’obiettivo di digitalizzare il mondo del calcio e che ha già attirato l’attenzione di molte squadre (che avevano già stipulato accordi commerciali, ma non come sponsor) e calciatori.

Il precedente della finale di Coppa Italia

Il dato è tratto, dunque. DigitalBits e Socios sono le prime due società blockchain a campeggiare sulle maglie di club della nostra Serie A. Ma nel recente passato era stata proprio la Lega di A a stipulare un accordo, rimasto sotto traccia ma ben visibile, con la piattaforma Crypto.com. Il contratto venne sancito poco prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus ed ebbe i suoi riflessi proprio durante i giorni della vigilia e del match giocato al Mapei Stadium. Perché il criptocalcio è la strada che in tanti vogliono seguire.

