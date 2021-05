Per la finale di Coppa Italia verrà rilasciata una collezione speciale di NFT

Tutto nasce dal fatto che sarà Crypto.com, piattaforma di criptovalute, lo sponsor ufficiale della finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus in programma il prossimo 19 maggio. La Lega di Serie A è la prima ad ufficializzare un accordo del genere con una piattaforma di criptovalute e, per l’occasione, le due parti hanno deciso di rilasciare una collezione di NFT finale Coppa Italia per questa storica partita. L’intento – come hanno spiegato in una nota congiunta la serie A e la piattaforma – è quello di creare un rapporto destinato a durare.

LEGGI ANCHE >>> Sky sta regalando tre mesi agli abbonati del pacchetto Calcio

NFT finale Coppa Italia: oggetti da collezione venduti su Crypto.com/NFT

Serie A e Crypto.com danno vita a un sodalizio destinato a cambiare il mondo del calcio italiano e che sta cambiando il mondo dello sport in generale. Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A, ha definito la seria A «prima Lega di calcio al mondo a stipulare un accordo in questo nuovo mercato estremamente innovativo e rilevante non solo per gli appassionati di sport». Un mercato in cui, andando a guardare, operano già Aston Martin Cognizant Formula One Team e NBA. Lega Serie A punta gli occhi sul futuro e sull’innovazione e «la finale di Coppa Italia sarà espressione di questi valori e offrirà ai milioni di appassionati in tutto il mondo uno spettacolo emozionante non solo in campo, ma anche prima e dopo la partita».

Cosa si intende per NFT finale Coppa Italia? Si tratta di una collezione speciale di NFT «che includerà – si legge nella nota congiunta – il trofeo ufficiale, highlights del match e molto altro». La collezione, hanno spiegato nel comunicato, potrà essere acquistata esclusivamente su Crypto.com/NFT.

L’NFT nel mondo dello sport

Gli NFT non entrano solo nel mondo dell’editoria e nella questione del diritto d’autore ma anche nello sport. Che sia una nuova forma di mercato lo stiamo vedendo chiaramente in questi mesi e ora anche la Serie A italiana ci ha “messo le mani sopra”. Il co-fondatore e CEO di Crypto.com, Kris Marszalek, ha parlato di un’«opportunità unica per sostenere lo sport più popolare del mondo durante la storica partita tra Atalanta e Juventus, che sarà sicuramente seguita dagli appassionati di calcio di tutto il mondo» non solo in diretta ma anche con questa possibilità di diventare proprietari di tutto il materiale digitale che orbiterà attorno all’evento e che sarà regolarmente messo in vendita. «Attraverso la nostra partnership, riuniremo il meglio della tecnologia blockchain e del calcio, co-creando NFT che di-venteranno sicuramente dei classici e degli oggetti da collezione molto ambiti», ha concluso Marszalek.