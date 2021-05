Sky sta regalando tre mesi agli abbonati del pacchetto Calcio

Gli abbonati a Sky Calcio stanno ricevendo una mail in cui vengono informati che non pagheranno il pacchetto Calcio da luglio a settembre

Sky sta mandando mail a tutti i suoi clienti informandoli che sottrarrà dal loro abbonamento il prezzo per il pacchetto calcio che va dal 1° luglio al 30 settembre 2021. Una mossa probabilmente volta a convincere i clienti a rimanere nonostante la pay tv abbia perso la battaglia per i diritti della serie A italiana. Del resto i clienti che rimarranno in Sky potranno comunque, oltre a godere di Sky Calcio gratis per tre mesi, vedere la Formula 1 in esclusiva e serie B e Motomondiale. A questo si vanno ad aggiungere le leghe calcio estere, con la conferma della Bundesliga e della Ligue 1 francese.

LEGGI ANCHE >>> Dazn pensa a un mese gratis come risarcimento, ma i paletti non piacciono ai consumatori

Sky Calcio gratis per tre mesi agli abbonati

Sky ha comunicato la decisione ai propri abbonati «in questa situazione di incertezza» – un probabile riferimenti al Covid -, sottraendo così il costo del pacchetto per i tre mesi di luglio, agosto e settembre. Gli abbonati non si vedranno quindi sottratta la cifra mensile del costo dell’abbonamento in questo lasso di tempo. Il gesto della pay tv non passerà di certo inosservato, così come tutte le operazioni che hanno permesso a Sky di fornire ai propri clienti nei prossimi anni tutta una serie di sfide europee e molti altri sport.

I diritti per la serie A italiana, come ora noto da un mese, appartengono a Dazn per il per il triennio 2021-2024. Questione che ha sollevato non poche polemiche visto il down Dazn durante Inter-Cagliari avvenuto tre settimane fa.

Sky punta all’estero

Dopo aver perso la partita in per la serie A non si può certo dire che Sky sia rimasta con le mani in mano. Ai diritti che già detiene per Premier League e serie B – annuncio fatto qualche giorno fa – si aggiungono quelli per la Bundesliga dal 2021 al 2025. Su Sky andrà in onda anche la trasmissione della Supercoppa Tedesca. Stessa storia per il calcio francese, con la Ligue 1 per il triennio 2021/2024 e la Supercoppa Francese.

Anche Champions League, Europa League, Europa Conference League saranno su Sky e – per tutti coloro che amano altri sport oltre il calcio e i motori – ci saranno anche rugby, basket, golf e altro ancora.