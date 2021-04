I tifosi che stavano guardando Inter-Cagliari si riversano su Twitter per protestare contro il Dazn down commentando l'acquisto dei diritti della Serie A

Dazn down in tutta Italia durante Inter-Cagliari

Dazn down in tutta Italia durante Inter-Cagliari e Twitter esplode. Le proteste sul social dell’uccellino si stanno susseguendo incessantemente e l’ironia non manca, considerati gli ultimi sviluppi. La piattaforma, infatti, si è accaparrata i diritti per trasmettere la serie A per i prossimi tre anni e, se questi sono i presupposti, le proteste che stanno arrivando in questi minuti sono comprensibili.

LEGGI ANCHE >>> Quanto costerà la nuova Serie A targata Dazn

Dazn down durante Inter-Cagliari, l’ironia sul web

C’è chi parla di cattivo auspicio e chi, invece, fa ironia sul fermo immagine che vede Lukaku a braccia aperte: per la serie, anche lui sconcertato e allibito da questa bruttissima figura ad appena un paio di settimane dall’annuncio che sarà Dazn a trasmettere la serie A per i prossimi tre anni.

La serie A è ufficialmente passata a Dazn lo scorso 26 marzo nonostante i moltissimi errori che ci sono stati durante la gestione nel primo anno, tra buchi di copertura e rallentamenti nella trasmissione delle immagini.

C’è chi incolpa la Serie A per la decisione

#dazn pagliacci! Non va in tutta Italia e scrivete che il problema é la mia connessione! Veramente pessimi! pic.twitter.com/w0ohQmmwvx — Luana (@Luana05047933) April 11, 2021

A chiunque se lo stesse chiedendo no, il problema non è la connessione (seppure siano in molti a vedere questo messaggio comparire sui propri schermi).

Oltre a twittare a #DAZN inserite anche l’account della @SerieA…. Perché questo disastro è soprattutto colpa loro….e il prossimo anno non andrà meglio….#InterCagliari #forzaCasteddu — Ichnusaite (@ichnusaite) April 11, 2021

Una riflessione che sicuramente sono in molti a fare – sui social e fuori – se si considera che i presupposti non sono sembrati buoni sin dall’inizio. Quello che sembrava un esperimento, però, è diventata la realtà della Serie A in streaming in Italia per i prossimi tre anni. L’episodio di oggi è sicuramente qualcosa con cui sia Dazn che il massimo campionato italiano di calcio dovranno fare i conti e la piattaforma dovrà rimediare a questa situazione per accontentare i tifosi e riacquisire credibilità.

A più di mezz’ora dall’inizio del Dazn down ci sono ancora persone che chiedono sui social se l’emergenza è rientrata, non riuscendo ancor a utilizzare il servizio. Altre, invece, hanno iniziato a partecipare al dibattito affermando che a loro funziona perfettamente. Una situazione che, indubbiamente, Dazn dovrà spiegare – dopo aver chiesto scusa -.

L’aggiornamento sul Dazn down e i problemi di Sky

Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP.

Stiamo lavorando per risolverlo — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 11, 2021

Se intanto Dazn sta lavorando – come ha annunciato tramite Twitter – per risolvere i «problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP», anche Sky sembra avere problemi nel medesimo frangente. Il picco di segnalazioni su DownDetector – che monitora in tempo reale dei problemi e dei periodi di inattività su siti web e app mobile – con MySky, SkyGo e il totale blackout del servizio c’è stato alle 12.40, in contemporanea quindi con quanto stava succedendo su Dazn. A differenza di Dazn, però, manca ancora l’ufficialità per il down di Sky.