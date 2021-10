Diversi giornalisti hanno denunciato sui social i colpi ricevuti dalla polizia durante la manifestazione no-vax

Documentare una manifestazione no-vax, di sabato, nel pieno centro di Roma. Già questo elemento dovrebbe far riflettere. Ma a questo si aggiunge anche il fatto di finire nel bel mezzo delle violenze e delle cariche della polizia. Per concludere con lo shitstorm sui social da parte di quegli stessi no-vax (la cui manifestazione si stava documentando) che si sono lamentati del comportamento delle forze dell’ordine, meno quando queste – nel caos generale – si sono trovate a caricare anche su alcuni operatori della stampa. Già, perché i giornalisti picchiati alla manifestazione no-vax sono stati diversi e lo hanno documentato sui propri canali social.

LEGGI ANCHE > I no-vax parlano di dittatura sanitaria e poi aggrediscono i giornalisti

Giornalisti picchiati durante la manifestazione no-vax: da Francesco Cocco a Flavia Amabile

Il giornalista Francesco Cocco – collaboratore del Foglio – è stato tra i primi a parlare sui social network di quanto accaduto in quel pomeriggio di follia a Roma. In un video mostra il comportamento delle forze dell’ordine e l’aggressione subita:

Quello che ieri stavo filmando come giornalista alla manifestazione #nogreenpass, quando un poliziotto in divisa è venuto a darmi un calcio nei testicoli. pic.twitter.com/dPLy372jJv — Francesco Cocco (@FrancescoCoccoT) October 10, 2021

Non è l’unico. Nella giornata di sabato 9 ottobre, infatti, anche la giornalista de La Stampa Flavia Amabile finisce nella mischia. In un momento di apparente tranquillità – sempre documentato dal suo telefono cellulare – la polizia inizia a caricare. Nel mezzo dell’assalto, finiscono anche lei e una fotografa (che urla distintamente «sono una giornalista», ma viene ignorata).

Qui è dove arriva una prima serie di colpi di manganello contro me e una fotografa oltre che contro alcuni no vax.

Si sente dhiaramente la fotografa urlare ‘sono una giornalista’#noGreenPass #piazzadelPopolo pic.twitter.com/DymxTv5TWC — flavia amabile (@flaviaamabile) October 10, 2021

Oltre al danno, la beffa, si diceva. Perché su un Twitter in cui l’hashtag #PoliziaDiStato è primo in tendenza proprio in seguito alle lamentele per il modo in cui ha operato contro i manifestanti, le uniche violenze che non sembrano essere unanimemente condannate sono quelle contro i giornalisti. È la stessa Flavia Amabile, ad esempio, a retwittare delle risposte con insulti e attacchi al ruolo degli operatori della stampa:

Un clima da tutti contro tutti. Una sconfitta doppia della democrazia.