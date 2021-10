Le mobilitazione social in seguito al TikTok cancellato di Montemagno

Marco Montemagno, influencer che sui social condivide con centinaia di migliaia di follower i suoi contenuti su comunicazione e lavoro, ha pubblicato un video su TikTok che ha poi cancellato ma che non è passato di certo inosservato sui social. Nel video in questione, tra emoji di pere e pesche che alludono alle forme femminili, Montemango afferma che nel mondo del lavoro un profilo TikTok in cui vengono mostrati seno e sedere non è un buon biglietto da visita. Allude anche al fatto che tutte le giovani donne su TikTok non dovrebbero voler essere ricordate per come si scoprivano sui social quando sarà il momento di incidere le loro lapidi.

Montemagno, che ha un seguito comunque nutrito – 174 mila solo su TikTok, in parte migrati sicuramente da Youtube dove ne conta e 684 mila – ha detto alle donne di coprirsi, in sostanza, perché «le donne che si spogliano non sono vincenti». Un messaggio che non è stato preso bene negli ambienti di attiviste e attivisti che, sui social, hanno criticato aspramente Montemagno.

LEGGI ANCHE >>> Anche quello che condividete con gli “Amici stretti” su Instagram finisce su Telegram

Montemagno e il video TikTok cancellato che ha lasciato parecchie tracce in rete

Ci sono stati pareri favorevoli per quanto affermato da Montemagno, ovvero che la donna non deve alimentare la cultura maschilista che guarda al suo corpo nutrendola, ma il punto affermato dalle attivista su Instagram e sugli altri social è un altro. Il corpo delle donne è delle donne, sono loro a disporne e nessuna donna – così come nessun uomo – dovrebbe essere valutato sul lavoro o in qualunque altro campo per come sceglie di esporsi. Essere criticate per questo, o valutate negativamente presentandosi a un colloquio, fa parte di quella società maschilista che il corpo delle donne lo vuole controllato dagli uomini.

Tra le tante che hanno agito e reagito contro Montemagno c’è Carlotta Vagnoli, che scrive su Instagram: «Sessuofobia e smania di controllo sui corpi, svalutazione morale delle donne in base ai loro costumi, ridefinizione delle dinamiche di potere usando frasi sessiste, incapacità di vedere gli errori commessi e difesa farcita di “non hai capito”/“vuoi solo fare la maestrina”».

«Nel frattempo chiudi le gambe che fa freddo»

Online si è creato un dibattito rispetto a quel video che l’esperto di comunicazione, non a caso, ha cancellato sperando che la cosa non si gonfiasse. Tra le più agguerrite c’è sicuramente Valeria Fonte – che abbiamo intervistato per chiarire determinati fenomeni che nascono sui social e che rappresentano l’altra faccia del maschilismo online – che, in uno scambio di battute con l’autore del video, è stata da lui zittita con una frase il cui intento è inequivocabile: «Nel frattempo chiudi le gambe che fa freddo :)». In molte lo hanno menzionato per andare apertamente contro a questa frase maschilista e paternalista.