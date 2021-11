Pubblicare CV su Tiktok è il nuovo modo per trovare lavoro?

L’esperienza di un singolo soggetto può fungere da monito e stimolo per una moltitudine di persone? Sì. E questo è quanto accaduto su TikTok a Elizaveta Prigozhina e a tutti giovani che, dopo di lei, hanno prima raccontato la propria frustrazione per via di un mancato lavoro e poi pubblicato il proprio curriculum direttamente su TikTok.

Pubblicare il CV su TikTok è una scelta fantasiosa, ma giusta

Tante volte ci si interroga su quale sia il luogo più giusto per raggiungere i giovani, poche invece si guarda in faccia la realtà accettando che i media digitali siano in continua evoluzione e che, al momento, TikTok è esattamente la piattaforma-specchio della nostra società. È lì che risiedono i talenti e i profili di chi, soprattutto in relazione al periodo pandemico, ha trovato gli strumenti più azzeccati per esprimere le proprie abilità. Dal ballo all’arte, dai libri alla scienza, fino alla comunicazione: TikTok è il nuovo recipiente dei futuri profili professionali e – forse – è il nuovo LinkedIn.

Come riporta BBC News, secondo LinkedIn, quasi l’80% dei responsabili delle assunzioni crede che il video sia diventato più importante quando si tratta di interagire con i candidati o di valutarli. «Anche se è improbabile che gli studi legali e le banche di investimento usino TikTok per assumere, la piattaforma ha il potenziale per aiutare il reclutamento in settori come i social media, il marketing e i ruoli a contatto con i clienti, dove la personalità è fondamentale per il successo», riporta BBC News. Ad esempio, una studentessa ventunenne di comunicazione di Seattle ha postato il suo CV su TikTok nel maggio 2021 e il suo video ha rapidamente raggiunto 200k visualizzazioni, finché circa 20 datori di lavoro le hanno inviato dei messaggi su Instagram esprimendole il loro interesse.

Tra gli aspetti negativi del pubblicare il proprio Curriculum su TikTok c’è senz’altro la totale assenza di anonimato. Questo implica che un datore di lavoro può potenzialmente scartare una persona prima ancora di colloquiarla, solo perché non gli piace come appare o come agisce.

CareerTok: come la piattaforma ha risposto al Curriculum su TikTok

Su TikTok le tendenze provengono il più delle volte proprio dagli utenti che usano abitualmente e attivamente la piattaforma. È più raro il contrario. CareerTok, ad esempio, è l’hashtag diventato virale – con oltre 70 milioni di visualizzazioni – che viene apposto in didascalia a quei contenuti che contengono delle tips, dei suggerimenti sul mondo lavorativo o che mostrano, appunto, il CV di chi pubblica quel determinato video. TikTok ha notato la tendenza e nel luglio 2021 ha lanciato TikTok Resumes, un programma in cui gli utenti potevano creare un video CV che mostrava la loro esperienza e le loro competenze da inviare direttamente ai reclutatori partecipanti. Anche se l’iniziativa è durata solo un mese, diverse aziende hanno aderito al programma. I candidati hanno presentato video con l’hashtag #TikTokResumes per mostrare le loro abilità.

Anche se pubblicare un curriculum su TikTok può far pensare ad una totale perdita di formalità (da sempre legata alla sfera lavorativa), sembra d’altra parte far guadagnare quell’aspetto visivo, spontaneo e immediato che viene meno in una candidatura via mail. E per i datori di lavoro questa è manna dal cielo, che non vuol dire sperperare i propri posti di lavoro, ma concedere a chi si espone con disinvoltura anche solo la possibilità di un colloquio conoscitivo.