Il gesto della mano per indicare violenza domestica – diventato virale su TikTok – ha portato al salvataggio di un’adolescente scomparsa lo scorso martedì dal North Carolina. Un passante avrebbe visto la ragazza compiere il gesto mentre era a bordo del veicolo del suo rapitore.

LEGGI ANCHE > C’è la possibilità che TikTok aumenti l’insorgenza di tic nervosi visualizzando determinati contenuti

Il gesto di TikTok che segnala violenza domestica salva una vita

Una sedicenne scomparsa dal North Carolina è stata trovata in Kentucky lo scorso giovedì e – racconta Mashable – l’uomo adulto che era con lei è stato arrestato e accusato di detenzione illegale. La giovane è stata fortunatamente tratta in salvo grazie ad un cittadino che ha chiamato il 911 poiché – avendo familiarità con un gesto della mano che è diventato virale su TikTok – ha riconosciuto che quella ragazza non era al sicuro in quel momento e con quell’uomo. Secondo quanto ha raccontato l’ufficio della contea di Laurel, il cittadino ha chiamato la polizia per segnalare che era appena passato un veicolo con a bordo una giovane passeggera che stava facendo segnali con le mani che indicavano che avevano bisogno di aiuto.

Il segnale della mano è stato introdotto per la prima volta l’anno scorso da una Fondazione canadese contro la violenza sulle donne e si compie tenendo la mano verso una persona che si sta cercando di avvisare, infilando il pollice nel palmo e poi chiudendo le dita. Successivamente, TikTok – e i suoi utenti – hanno dato a quel gesto una viralità che permettesse di diffondere il più possibile consapevolezza su quel gesto. Parlando di numeri, un singolo video in cui viene dimostrato il gesto ha più di tre milioni e mezzo di visualizzazioni.

Con l’aiuto di chi ha chiamato il 911, la polizia ha accostato il veicolo e ha trovato l’adolescente, i cui genitori ne hanno denunciato la scomparsa martedì. È emerso che il conducente aveva viaggiato con l’adolescente dal North Carolina all’Ohio, dove è stato arrestato nel Kentucky. Dato che, alla luce dei fatti, la ragazzina è stata salvata proprio grazie a quel segno, adesso la polizia del Kentucky sta cercando di diffondere ancora consapevolezza del gesto nel tentativo di aiutare anche altre vittime di violenza domestica.

Il rapitore è stato accusato di detenzione illegale e – in aggiunta a questo – è stato trovato in possesso di materiale legato a prestazioni sessuali da parte di minori. È proprio il caso di ipotizzarlo: se non ci fosse stato TikTok, se quel passante non fosse stato in grado di interpretare quel gesto, la giovane si sarebbe salvata?