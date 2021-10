C’è la possibilità che TikTok aumenti l’insorgenza di tic nervosi visualizzando determinati contenuti

L’utilizzo eccessivo di social network, peggiorata anche dalla pandemia e dall’essere costretti a vivere nel mondo virtuale ancor più di prima, sta avendo i primi effetti concreti e calcolabili nel reale. Secondo il Wall Street Journal, le teenager che si presentano dai medici con tic nervosi sono aumentate. Oltre a ansia e depressione – con studi recenti che confermano, per esempio, come Instagram contribuisca a peggiorare la salute mentale degli adolescenti – sembra che anche i tic nervosi peggiorino con l’utilizzo eccessivo di TikTok e la fruizione di determinati tipi di materiale. Dei tic causati da TikTok arrivano evidenze da più parti del mondo e i medici hanno indagato per capire a cosa sia dovuto.

Tic causati da TikTok: le indagini dei medici

Dagli studi emerge come i giovanissimi stiano sviluppando tic guardando video TikTok di persone che hanno la sindrome di Tourette (un disturbo genetico del sistema nervoso che può causare tic e movimenti ripetuti e involontari così come l’emissione di suoni). Nello sviluppo dei tic ad avere un ruolo potrebbero essere non solo ansia e depressione ma anche il social più utilizzato dai ragazzini e dalle ragazzine, quindi. I medici segnalano come l’aumento abbia avuto inizio con l’arrivo della pandemia – si legge sull’Insider – mettendo i medici in guarda.

Negli articoli pubblicati sulle riviste mediche è emerso come molte delle ragazze che avevano visto insorgere i tic avevano riferito di seguire persone con la sindrome di Tourette su TikTok. Col passare del tempo, nonostante ancora non ci siano dati nazionali o internazionali in grado di classificare l’entità del fenomeno, stanno emergendo una serie di evidenze. In Germania, ad Hannover, la dottoressa Kirsten Müller-Vahl ha affermato che sempre più giovani adulti e adolescenti arrivano con tic riconducibili a quelli di una celebre youtuber tedesca che condivide la sua esperienza e spiega come si convive con il disturbo.

Secondo quanto riporta il The Journal, ci sono medici che stanno registrando fino a dieci volte in più casi di giovani con tic: se prima della pandemia si era nell’ordine di uno o due casi al mese, ora si arriva anche a dieci o venti.

Non si tratta di Tourette ma di disturbo funzionale del movimento

Va da sé che, ovviamente, non si tratti di sindrome di Tourette (che è frutto della genetica). Secondo i medici si tratta di un disturbo funzionale del movimento diagnosticato a quei bambini e ragazzini che precedentemente avevano già avuto a che fare con stati di ansia e di depressioni, peggiorati dopo la pandemia. La diffusione a livello globale di disturbi come la Tourette – che ora si conoscono molto più che in passato – è stata possibile grazie ai social. Per come funziona l’algoritmo di TikTok, chi si dimostra interessato a contenuti di questo ne vedrà moltissimi altri in seguito.

Questi disturbi possono essere trattati prendendosi una pausa dall’utilizzo dei social, con i genitori che devono monitorare i contenuti che i figli visualizzano e che devono provvedere a fare visite specialistiche qualora i tic proseguissero e arrivassero a interferire con la vita quotidiana.